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29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:02

Volvo yeni xc 60 modelini tanıttı

Lüks otomobil pazarında Alman markalarına meydan okuyan İsveçli Volvo, özellikle SUV segmentinde Almanların hakimiyetini sarsıyor.

Volvo yeni xc 60 modelini tanıttı
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Volvo yeni xc 60 modelini tanıttı
   Volvo yenikenen xc60 modelinin tanıtımını yaptı.Haziran ayından ititbaren  üşlemizde de satışa sunulacak olan suv güvenlik özellikleri ile ön plana çıkıyor.Lüks otomobil pazarında Alman markalarına meydan okuyan İsveçli Volvo, özellikle SUV segmentinde Almanların hakimiyetini sarsıyor. Volvo XC60, 2016’da orta boy SUV segmentinin en çok satan modeli olurken, XC90 modeli ise ikinci sırada yer aldı. Sekiz yaşındaki XC60, 2016’da 762 adet satarken, Audi Q5 748 adet, BMW X3 741 adet satış gerçekleştirdi. Volvo XC90 ise 2016’da gerçekleştirdiği 612 adet ile BMW X5’in ardından en çok satılan ikinci SUV model oldu.


 
Volvo yenilenen XC60 modeliyle segmentindeki iddiasını daha da büyüttü. Volvo Cars Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen, yeni modelin de devreye girmesiyle birlikte toplam satışlarını 1000-1100 adetlere taşımayı hedeflediklerini söyledi. Bu yıl 400 adetle ile sınırlı olan XC60’ın satışına haziranda başlayacaklarını söyleyen Sözen, teslimatların yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşeceğini kaydetti.
 
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VolvoXc60
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