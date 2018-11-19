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Yemek kartı şirketlerine ceza yağdı  

Rekabet Kurulu yemek kartı şirketlerine ceza yağdırdı.

Yemek kartı şirketlerine ceza yağdı  

Rekabet Kurulu yemek kartı şirketlerine ceza yağdırdı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:02
Yemek kartı şirketlerine ceza yağdı  

Yemek kartı şirketlerine ceza yağdı  
   Rekabet Kurulu yemek kartı şirketlerine ceza yağdırdı.Rekabet Kurulu, rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle yemek kartı şirketlerinden Sodexo'ya 3,2 milyon lira, Edenred'e 3,9 milyon lira, Network Servisleri'ne ise 624 bin lira idari para cezası kesti.Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Edenred Kurumsal Çözümler, Multinet Kurumsal Hizmetler, Network Servisleri, Set Kurumsal Hizmetler, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin rekabeti ihlal edip etmediklerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kararda şöyle denildi:

"15.11.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş., Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş. ve bunların kurdukları Network Servisleri A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine, bununla birlikte Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., Set Kurumsal Hizmetler A.Ş., Winwin Hizmet Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'u ihlal etmediklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi."
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Anahtar Kelimeler:
Rekabet KuruluYemek Kartı
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