Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114480
ALTIN
156.866
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0695
EURO
4.5043
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl temennisi: İstikrar
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl...
İşte futbol dünyasının gezginleri
İşte futbol dünyasının gezginleri

Yerel Yönetim memurlarında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

İstanbul'da Belediye çalışanlarını ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi İBB yetkilileri ve yetkili Sendika Bembirsen tarafından imzalandı. Memurlar 2018-2019 yıllarında maaşlarına ek olarak belli bir ödeme alacak

Yerel Yönetim memurlarında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

İstanbul'da Belediye çalışanlarını ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi İBB yetkilileri ve yetkili Sendika Bembirsen tarafından imzalandı. Memurlar 2018-2019 yıllarında maaşlarına ek olarak belli bir ödeme alacak

28 Aralık 2017 Perşembe 16:37
Yerel Yönetim memurlarında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Türkiye’nin yerelde yönetimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT, İTFAİYE şubelerini kapsayan ve 14 bin üyemizi etkileyen Sosyal Denge Sözleşmesi’de imzalar atıldı.

Sözleşme kapsamında en üst memur maaş katsayısına göre imzalanan sözleşme İBB Başkanlık Salonunda yetkililerce imzalandı. İstanbul yerel hizmetlerde çalışanlara büyük imkanlar sağlayan sözleşme üyeler tarafından memnuniyetle karşılandı. İstanbul’da şube başkanları ve ekiplerinin Kurum genel Müdürlerinin İnsan Kaynakları Başkanlarının ve ilgili müdürlerin ayrıca sendika üyelerinin katıldığı imza töreninde yüzler gülüyordu. Hayırlı ve uğurlu olması bereket getirmesi temennisiyle imzalar atıldı.

İstanbul’da Yerel Yönetim çalışanlarının 2018-2019 yılını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi yeni yılın memur maaş katsayısına göre 2018’in ilk ayında ödenecek.

İmza törenine katılan İstanbul İl Başkanı Levent Uslu hayırlı olması dilekleriyle  sendikamız yetkilisi olarak imzaları attı. Ayrıca Şube başkanları ve İBB Genel Sekreteri Hüseyin Eren tarafından imzalanan sözleşme memurlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Son Güncelleme: 28.12.2017 13:53
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ErenLevent Uslu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Dolar/TL 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar/TL 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
Elektiriğe yeni yılda yüzde 8,8 zam geliyor
Elektiriğe yeni yılda yüzde 8,8 zam geliyor
Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak
Aşı ve küpe uygulama ücretleri 1 kuruş olacak
Yüngül: Her yıl ortalama 2 milyar lira yatırım yapıyoruz
Yüngül: Her yıl ortalama 2 milyar lira yatırım yapıyoruz
"İŞKUR işverene ciddi teşvikler sağlıyor"
Tehditlere karşı yerli yaşam odası
Tehditlere karşı yerli yaşam odası
Antalya'dan 12 ülkeye güneş paneli ihraç ediyor
Antalya'dan 12 ülkeye güneş paneli ihraç ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim