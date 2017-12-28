Yerel Yönetim memurlarında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Türkiye’nin yerelde yönetimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT, İTFAİYE şubelerini kapsayan ve 14 bin üyemizi etkileyen Sosyal Denge Sözleşmesi’de imzalar atıldı.
İstanbul’da Yerel Yönetim çalışanlarının 2018-2019 yılını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi yeni yılın memur maaş katsayısına göre 2018’in ilk ayında ödenecek.
İmza törenine katılan İstanbul İl Başkanı Levent Uslu hayırlı olması dilekleriyle sendikamız yetkilisi olarak imzaları attı. Ayrıca Şube başkanları ve İBB Genel Sekreteri Hüseyin Eren tarafından imzalanan sözleşme memurlar arasında memnuniyetle karşılandı.