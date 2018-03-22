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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davasında gerginlik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davada, sanık yakınıyla 15 Temmuz gazisi arasında gerginlik yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davasında gerginlik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davada, sanık yakınıyla 15 Temmuz gazisi arasında gerginlik yaşandı.

22 Mart 2018 Perşembe 14:26
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davasında gerginlik

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında otuz yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 143 sanıklı davaya ara verildiği sırada sanık yakını ile 15 Temmuz gazisi arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul 25. Ağır ceza Mahkemesince Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonunda yapılan duruşmaya öğle arası verilmesi üzerine önce sanık yakınları sonra müştekiler salondan çıkarıldı.

15 Temmuz Gazisi İlyas Abuşoğlu, sanık yakınlarının salon dışında bulunduğu bölümden geçtiği sırada bir sanık yakınının "Ne işiniz var burada? Göstereceğiz size. Neden geliyorsunuz buraya" diyerek kendisini tahrik ettiğini söyledi.

Abuşoğlu'nun yanındaki müşteki avukatı ve bazı müştekiler de sanık yakınının söylediğini duyduklarını, kendilerini tahrik etmeye çalıştığını kaydetti.

Taraflar arasında gerginlik yaşanması nedeniyle sanık yakını ve eşi binadaki bir odaya alındı.

Abuşoğlu'nun şikayetçi olmak istediğini belirtmesi üzerine, sanık yakını emniyete ait sivil bir minibüsle Büyükçekmece Polis Merkezine götürüldü. Abuşoğlu da avukatıyla birlikte ayrı bir araçla polis merkezine gitti.

Duruşma öğleden sonra müşteki ifadelerinin alınmasıyla devam edecek.

Muhabir: Başak Akbulut Yazar

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü DavasıFETÖFetullahçı Terör ÖrgütüTürkiye
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