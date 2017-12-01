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216 Yapı'dan 50 milyon TL'lik yeni yatırım

- 216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dündar: - "50 milyon lira yatırım değeri ile Çekmeköy Taşdelen'de hayata geçirdiğimiz 216 Koru Plus'ı satışa sunduk. Projenin ilk yatırımcılarına en az yüzde 50 kazandıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz"

216 Yapı'dan 50 milyon TL'lik yeni yatırım

- 216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Dündar: - "50 milyon lira yatırım değeri ile Çekmeköy Taşdelen'de hayata geçirdiğimiz 216 Koru Plus'ı satışa sunduk. Projenin ilk yatırımcılarına en az yüzde 50 kazandıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz"

01 Aralık 2017 Cuma 12:26
216 Yapı'dan 50 milyon TL'lik yeni yatırım

İSTANBUL (AA) - 216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar, 50 milyon lira yatırım değeri ile Çekmeköy Taşdelen'de hayata geçirdikleri 216 Koru Plus'ı satışa sunduklarını belirterek, "Projenin ilk yatırımcılarına en az yüzde 50 kazandıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Projenin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Dündar, Sancaktepe, Taşdelen, Çekmeköy bölgesindeki 5’inci projeleri 216 Koru Plus'ı Türk aile yapısına uygun ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde inşa ettiklerini ifade etti.

Bölgede bundan önceki projelerle toplamda 600 dairenin teslim edildiğini ve 200 milyon TL yatırım yaptıklarını aktaran Dündar, bölgedeki arsa stoklarının devam ettiğini vurguladı.

Dündar, ev sahibi olmak isteyenler için mümkün olan tüm kolaylıkları sağlamaya çalıştıklarını aktararak, "Bu projemizde sadece ilk 20 daireye özel maliyetine yakın satış yapacağız. Örneğin peşin satış fiyatı 383 bin 500 TL olan 2+1 daireyi yüzde 23 indirim ile 295 bin TL'ye almak mümkün olabilecek." bilgisini verdi.

Müşterilerine çok çeşitli ödeme kolaylıkları da sağlayacaklarını dile getiren Dündar, "Peşinatı teslimde ödeme, krediyi teslimde kullanma gibi fırsatların yanı sıra ayrıca isteyen müşterilerimize 48 aya kadar şirket bünyesinde vade imkanı da bulunuyor." diye konuştu.



- "İlk yatırımcısına yüzde 50 kazandıracak"


Bilent Dündar, projeyi neredeyse maliyetine denebilecek fiyatlarla satışa sunduklarının altını çizerek, projenin çok yüksek prim yapmasını beklediklerini ifade etti.

Dündar, bölgede halkın talep ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerine işaret ederek, "Bu projede çok iddialıyız, diğer projelerimizden elde ettiğimiz verilere baktığımızda '216 Koru Plus'ta da ciddi prim potansiyeli var diyebiliyoruz. Buradan yola çıkarak projenin ilk yatırımcılarına en az yüzde 50 kazandıracağını rahatlıkla söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 6 bin 230 metrekare arazi üzerinde 13'er katlı 3 bloktan meydana gelen 216 Koru Plus'ı bölgenin dinamiklerine uygun olarak planladıklarına dikkati çeken Dündar, şunları kaydetti:

"Çok gerekli olmayan detaylardan uzak durduk. Sadece günlük yaşamı kolaylaştıracak, ihtiyaçlara cevap verebilecek unsurları en ince detayına kadar düşündük. Böylece maliyeti düşürdük ve vatandaşın ev sahibi olurken aynı zamanda yüksek prim sağlayarak karlı bir yatırım yapmasına olanak tanıdık.Dairlerin aidatlarının 250 ila 350 lira arasında olması planlanıyor "

Dündar, 2018'de bölgede 150 dairelik bir projeye daha başlayacakları bilgisini verdi.


- İlk blok 24 ayda teslim edilecek


Verilen bilgiye göre, proje, 87,5 ila 153 metrekare arasında değişen düz nizam ve kalabalık aileler için tasarlanan daha büyük metrajlı dublekslerin de bulunduğu 250 adet daireden oluşuyor.

Çoğunluğu 2+1 olmak üzere, 3+1 ve çatı dublekslerden oluşan ve geniş alternatifli daire seçeneklerini bir arada sunan 216 Koru Plus'ta metrekare fiyatları 3 bin 300 TL'den başlıyor.

İlk bloğun 24 ayda, 2'nci ve 3'üncü bloğun ise 36 ayda teslim edilmesi planlanan 216 Koru Plus sosyal imkanlarıyla da dikkati çekiyor. Her dairede en az bir balkonun bulunduğu projede her daire için bir araçlık otopark ve depo alanı da yer alıyor. Projede ayrıca; açık havuz, fitness, sauna, bilardo, masa tenisi, basketbol-voleybol sahası, çocuklar için kapalı ve açık oyun alanları, barbekü alanı, servis bekleme odası, araç, motosiklet ve bisikletler için otopark, güvenlik ve kafeterya planlanmakta.

216 Koru Plus, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 22 dakika mesafede.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 15 dakika, AVM'lere 10 dakika uzaklıkta bulunan 216 Koru Plus, Mecidiyeköy’e 25 dakika ve Üsküdar sahiline ise 21 dakika mesafede yer alıyor.

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216 YapıBilent DündarKonutYatırım
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