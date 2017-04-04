4 aylık karısını başka bir erkekle yakaladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 4 aylık karısını başka bir adamla kafede otururken yakalayan koca ve kayınbaba polisi arayarak gelinlerinden şikayetçi oldu. Gelen polislerin, polis olduğuna inanmayan Tuğba S. karakolluk olmaktan kurtulamadı.Serkan S. ve Tuğba S. 4 ay önce dünyaevine girdiler.Ancak çift anlaşamayınca boşanma davası açıldı. Çiftin boşanma davası devam ederken, Tuğba S. başka bir erkek ile tanıştı. İkili önceki gün bir kafede buluştu. Ortak bir tanıdıkları ise kayınbaba Kenan S.'yi arayarak, oğlunun evli olduğu kadının başka bir erkekle oturduğunu söyledi.Bunun üzerine baba Kenan S. ve oğlu Serkan S. kafeye gelerek çifti yakaladı. Tuğba S.'nin yanındaki Okan S. evli olduğunu bilmediğini söylerken, olay yerine polis çağrıldı. Ancak Tuğba S. gelen polis ekiplerine inanmayarak ilk önce direndi. Daha sonra olay yerine takviye polis ekiplerinin gelmesi ile Tuğba S. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.Olay yerine giden kayınpeder ve damat,eşini başka bir erkekle otururken gördü.Yanlarına gitt ve kızın yanında bulunan adama 'Sen kimsin' diye dedi. Onun üzerine mekan sahibi kayınpederi dışarı çıkardı. Dışarı çıktıktan sonra olay polise intikal etti.Oğlunun eşinin polis ekiplerine tepki gösterdiğini belirten baba Kenan S., "Oğlumun eşi olay yerine gelen polis ekiplerine direndi. Gelen polislerin sahte polis olduklarını söyledi. Polisler üniformalıydı. Kendisine tartışma sırasında herhangi bir fiziki müdahalem olmadı. Ama doktor raporuna giderken kendi kolunu sıkmaya başladı. Yanındaki çocukla da medeni bir şekilde konuştum. Maalesef çocuğu da kandırmış. 'Bekarım, boşanmak üzereyim' demiş. Kızın evli olduğundan adamın kesinlikle haberi yok. Olay olduktan sonra erkek arkadaşı bana 'Allah size sabırlar versin' dedi zaten. Nihayetinde bir bayan arkadaş olalım demiş çocuğun yapabileceği bir şey yok" diye konuştu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.