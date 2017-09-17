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81 ilde 'Narko-metruk' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün 81 ildeki metruk binalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapıldı.

81 ilde 'Narko-metruk' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün 81 ildeki metruk binalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapıldı.

17 Eylül 2017 Pazar 16:21
81 ilde 'Narko-metruk' uygulaması

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün 81 ilde "Narko-metruk" uygulaması yapıldı, 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün ülke genelinde 3 bin 304 personel, 998 ekip, 7 hava aracı ve 82 dedektör köpekle, metruk binalardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko-metruk" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamalar kapsamında bin 554 kişi ve 4 bin 108 metruk bina kontrol edildi, aranan 135 kişi yakalandı. 18 kişi gözaltına alınırken bir kuru sıkı tabanca, 44 gram eroin, 910 gram esrar, 23 gram kokain, 88 gram bonzai ve 48 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de "Narko-sokak", 15 Eylül'de de "Narko-ilçe" uygulamaları yapılmıştı.

Tüm uygulamalar kapsamında 83 bin 337 kişi kontrol edildi, aranan 274 kişi yakalandı, 90 kişi gözaltına alındı. Uygulamalarda 47 ikametgah, 3 bin 423 iş yeri, 4 bin 108 metruk bina ve 24 bin 835 araçta arama yapıldı.

Yine üç uygulama kapsamında 17 av tüfeği, bir molotofkokteyli, 478 mermi, 30 kesici ve delici alet, 21 kuru sıkı tabanca, 867 gram eroin, 24 kilo 533 gram esrar, 114 gram kokain, 784 gram bonzai, 70 kök kenevir, 24 gram afyon sakızı, 330 gram metamfetamin, 899 uyuşturucu hap, 12 bin 730 paket kaçak sigara, bir ton kaçak akaryakıt, 122 kaçak cep telefonu ve 32 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ayrıca, 426 araca 585 bin 434 lira para cezası uygulanarak, 77 araç trafikten men edildi.

Muhabir: Cankut Taşdan

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüNarko-metrukTürkiyeUygulama
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