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AA dil ağını genişletiyor

AA Pazarlama ve Satış Direktörü Kaya, Cakarta'da Endonezce, Bogota'da ise İspanyolca dillerinin yayına girmesiyle ajansın dil ağını genişleteceğini söyledi.

AA dil ağını genişletiyor

AA Pazarlama ve Satış Direktörü Kaya, Cakarta'da Endonezce, Bogota'da ise İspanyolca dillerinin yayına girmesiyle ajansın dil ağını genişleteceğini söyledi.

22 Eylül 2017 Cuma 16:20
AA dil ağını genişletiyor

BELGRAD (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Pazarlama ve Satış Direktörü Nedim Kaya, AA'nın yakın zamanda iki yeni dil servisi daha açacağını belirterek, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezce, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ise İspanyolca dillerinin yayına girmesiyle ajansın dil ağını genişleteceğini söyledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dün başlayan "Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA)" konferansının ikinci gününde genel kurul toplantısı yapıldı.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug'un organizatörlüğünde gerçekleşen konferansa, üye ajansların temsilcileri, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Pazarlama ve Satış Direktörü Kaya ve Dış İlişkiler Yöneticisi Serdar Mahmutoğulları da katıldı.

"Video üretimi ve mobil tasarım. Yeni zorluklar için eğitim denetçileri'' temalı konferansta, haber ajanslarının ve medya sektörünün video üretimi ve satışı konusundaki sorunları ve çözümleri masaya yatırıldı.

AA adına konferansta konuşan Kaya, AA'nın günde 300 video ürettiğini ve önümüzdeki dönemde videoya daha fazla önem vermeyi planladıklarını belirterek, videoların global pazarda daha etkin pazarlanması için gerekli altyapı çalışmalarının hızlandırıldığını kaydetti.

Kaya, ajansın birçok farklı dilde haber üretimi yaptığına dikkati çekerek, "AA'nın 11 farklı dilde ürettiği içeriklerin kendi bölgelerine ilave olarak ortak birkaç dil etrafında bütün dünyaya servis edilmesini daha da yaygınlaştırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'nın yakın zamanda iki yeni dil servisi daha açacağına işaret eden Kaya, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezce, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ise İspanyolca dillerinin yayına girmesiyle ajansın dil ağını genişleteceğini söyledi.

FENA için üyelik kabul edildi

EANA Genel Kurul toplantısında, Bosna Hersek Federasyonu'nun resmi haber ajansı FENA'nın üyelik başvurusu için oylama yapıldı. Oylama sonucu FENA, EANA'nın 32. üyesi oldu.

Genel kurulda, Slovak Cumhuriyeti Haber Ajansı TASR'ın baş editörü Marijana Kolar'a Avrupa Gazete Ajansları Birliği tarafından üstün kalitede ajans gazeteciliği ödülü verildi.

Konferansa AA'nın yanı sıra AFP (Fransa), ANP (Hollanda), Tanjug (Sırbistan), APA (Avusturya), AZERTAC (Azerbaycan), DPA (Almanya), EFE (İspanya) ve PA (İngiltere) gibi 31 ülkeden haber ajanslarının yetkilileri katıldı.

Dün başlayan konferansta, haber ajanslarının sosyal paylaşım sitelerini kullanımı, ajansların yeni hizmetleri ve yeni pazarlar ele alınmış, katılımcılara AA'nın 100. yüzyıl vizyonu hakkında bilgi verilmişti.

Batı Avrupa haber ajansları, AA ve Tanjug'un kurucuları olduğu EANA, Avrupa haber ajansları arasında iş birliğini güçlendirmek ve bilgi alışverişini sağlamak amacıyla her sene düzenlenen konferanslarla medya sektöründeki sorunların ve gelecek tahayyüllerinin tartışıldığı profesyonel bir platform olarak işlev görüyor.

Muhabir: Talha Öztürk

Anahtar Kelimeler:
Anadolu AjansıEANAMetin MutanoğluNedim KayaSerdar MahmutoğullarıSırbistanTürkiye
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