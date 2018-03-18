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AB Bakanlığı: AB’den somut adımlar bekliyoruz

AB Bakanlığınca, katılım müzakereleri, vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularında AB’den somut adımlar beklendiği açıklandı.

AB Bakanlığı: AB’den somut adımlar bekliyoruz

AB Bakanlığınca, katılım müzakereleri, vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularında AB’den somut adımlar beklendiği açıklandı.

18 Mart 2018 Pazar 23:41
AB Bakanlığı: AB’den somut adımlar bekliyoruz

ANKARA(AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugünün Türkiye ile AB arasındaki göç krizi kaynaklı çok yönlü iş birliğinin önemli aşamalarından biri olan 18 Mart Uzlaşısı'nın ikinci yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "18 Mart Uzlaşısı, Avrupa’yı varoluşsal bir krize sürükleyen düzensiz göçmen akınını önlemekle kalmamış, yollarda ölen göçmen sayısının büyük ölçüde azalmasını sağlamıştır. 18 Mart Uzlaşısı sayesinde Ekim 2015’te 7 bin olan Türkiye’den Yunan adalarına günlük ortalama düzensiz geçişler 43’e düşmüştür." ifadelerine yer verildi.

Zirve kararlarının uygulanması sayesinde göçmenler için güvenli ve yasal bir yol oluşturulurken, düzensiz göçün de engellendiğine işaret edilen açıklamada, "Türkiye, 18 Mart Uzlaşısı kapsamında, ahde vefa ile hareket ederek sorumluluklarını yerine getirmiştir. Maalesef AB, bütün sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Suriyeli göçmenlerin yasal yollarla seyahat etmesini sağlayacak Gönüllü Yeniden Yerleştirme Planının uygulamaya başlatılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Sığınmacı Mali İmkanı konusunda atılan son adımların olumlu karşılandığı ancak yeterince güçlü ve hızlı adımlar atılmadığının altını çizilerek "18 Mart Uzlaşısı'nın diğer unsurlarından olan katılım müzakereleri, vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularında da AB’den somut adımlar bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Dildar Baykan

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