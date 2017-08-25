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Adalet Bakanı Gül: Ceza infaz kurumu personeli erken emekli olabilecek

Adalet Bakanı Gül, KHK ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesine ilişkin, "Personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Ceza infaz kurumu personeli erken emekli olabilecek

Adalet Bakanı Gül, KHK ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesine ilişkin, "Personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır." dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:53
Adalet Bakanı Gül: Ceza infaz kurumu personeli erken emekli olabilecek

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesine ilişkin, "Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek." dedi.

Gül, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ceza infaz kurumu personeliyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarında görev yapan personele KHK ile getirilen düzenlemeyle fiili hizmet süresi tazminatı verilmesinin sağlandığını dile getirdi.

Cezaevi personelinin büyük bir özveri ve fedakarlıkla hizmet verdiğini anlatan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Ceza infaz kurumu personeli için hükümetin önemli bir karara imza attığını vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek. Yani fiili hizmet zammıyla, 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak. Yine beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı da emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Böylece personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır."

Adalet Bakanı Gül, devletin, "ceza infaz kurumu personelinin yanındayız" mesajını verdiğini bildirdi.

Cezaevlerinde görev yapan personelin yıllardır beklediği düzenlemenin hayata geçirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu üyelerine teşekkür eden Gül, sosyal ve diğer haklarla ilgili ihtiyaçların her zaman dikkate alınacağının altını çizdi.

Sadece bir kesimin değil kamu görevlilerinin bütün sorunlarını çözen iradeyi ortaya koyduklarını ifade eden Gül, memurlara yönelik toplu sözleşmede de çalışanların hak ettiği ücretin mutabakatla sağlandığını söyledi.

Fiili hizmet süresi zammı dolayısıyla infaz ve koruma memurları Bakan Gül'e teşekkür ederek, çiçek verdi.

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler ve ceza infaz kurumu personeliyle cuma namazı kılan Gül, kurum içerisindeki tesislerde incelemelerde bulundu.

Gül'e, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Müsteşar Yardımcıları Mustafa Erol ve Şaban Yılmaz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile bakanlık bürokratları eşlik etti.

Muhabir: Kemal Karadağ


Anahtar Kelimeler:
Ceza İnfaz Kurumu PersoneliTürkiye
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