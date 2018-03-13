Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ABD'de

NEW YORK (AA) - New York'ta MUSİAD ABD, KADEM ve TOA Danışmanlık tarafından düzenlenen ''Dünya Kadınlar Zirvesi''nde konuşan Kaya, günümüz dünyasında kadınların güçlendirilmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği sağlanmasının sosyal kalkınma ve demokrasi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde temel kriterler arasında yer aldığını söyledi.

Hızlı, etkin, sürekli ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bireylerin niteliği ve üretkenliğinin artırılması gerektiğini ve bunun için de istihdam, eğitim, sağlık, beslenme ve demokratik katılıma yatırımın önemini anlatan Kaya, ekonomik, insani, sosyal ve politik unsurların aynı zamanda sosyal gerçekliğin temelini de etkilediğini ifade etti.

Kaya, ''Kadınların güçlendirilmesi bugün sadece toplumsal cinsiyet eşitliği olarak değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik büyümenin ve hatta barış ve güvenliğin sağlanmasının ana araçlarından biri olarak kabul edilmekte.Kalkınmanın, ekonomik büyümenin ve işsizlikle mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri olan kadın istihdamını ve işgücüne katılımı arttırmak, ülkemizin en önemli istihdam politikası.'' dedi.

Son 15 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kadınların güçlendirilmesi konusunda çok önemli adımlar atıldığını anlatan Kaya, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlandığını fırsat eşitliği ve kadına karşı şiddet konusunda yasal düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Kadınların güçlendirilmesinde eğitimin rolüne değinen Kaya, kız çocuklarının ortaöğretime katılım oranının yaklaşık 2 kat, yükseköğretimde ise 3 kat arttığını anlattı.

Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranının 2005 yılında yüzde 23,3 iken, bu oranın Kasım 2017'de yüzde 10,5 artarak yüzde 33,8'e yükseldiğini söyleyen Kaya, son on iki yılda ise çalışan kadınların sayısında yaklaşık yüzde 75'lik bir artış olduğunu kaydetti.

Kaya, ''Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılında kadınların işgücüne katılımını yüzde 41'e çıkarmayı hedefliyoruz.'' dedi.

Kadınların kendi işlerini yaparak girişimci olmasına da büyük önem verdiklerinin altını çizen Kaya, son bir yılda kadın girişimcilerin sayısın yüzde 11 arttığını söyledi.

Çalışan kadınlara destek olmak için annelik, süt ve doğum izinleri, esnek çalışma modelleri gibi yasal düzenlemeler getirdiklerini ifade eden Kaya kadınların doğumdan sonra 6 ay ücretli izin 2 yıl da ücretsiz izin yapabildiğini belirtti.

Bu olumlu tablonun arkasında kadın istihdamıyla ilgili yapısal, sosyal ve diğer sorunları ortadan kaldırmak için devlet tarafından alınan çeşitli tedbirler, teşvikler ve destek programları olduğu aktaran Kaya, ''2023 yılına doğru tarihi yürüyüşümüzde kadınlarımızı daha da güçlendirmek için adımlar atıyoruz.'' diye konuştu.

Muhabir: Betül Yürük