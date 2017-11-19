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ALES sonbahar dönemi sınavı yapıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.

ALES sonbahar dönemi sınavı yapıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.

19 Kasım 2017 Pazar 12:59
ALES sonbahar dönemi sınavı yapıldı

ANKARA (AA) - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezinde düzenlenen ALES sonbahar dönemi sınavı saat 10.15'te başladı ve 150 dakika sürdü.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav binalarına alınmadı.

Sınavın sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer aldı.

Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

Anahtar Kelimeler:
ALESALES Sonbahar Dönemi Sınavı YapıldıTürkiye
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