Ali Ağaoğlu için suç duyurusu

Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeseldeki ifadeleri nedeniyle Ali Ağaoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeselin 27 Mart’ta yayınlanan ve Ali Ağaoğlu'na yer verilen ilk bölümünde, Ağaoğlu'nun, kız arkadaşlarıyla ilgili kullandığı ifadelere CHP'den tepki geldi. Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, kadınlar adına Ağaoğlu'na suç duyurusunda bulundu.Belgeselde yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını “Kızlar dağıtıyor” diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve'in “Bunlar sizin değil mi” sorusuna, “Yok ama onları kullananlar benim malım” demişti.Ali Ağaoğlu’nun bu açıklamasına tepki gösteren Dr.Tur Yıldız Biçer,dedi.Dr.Tur Yıldız Biçer,ifadelerini kullandı.Sözcü