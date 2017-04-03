Ali Ağaoğlu için suç duyurusu

Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeseldeki ifadeleri nedeniyle Ali Ağaoğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan belgeselin 27 Mart’ta yayınlanan ve Ali Ağaoğlu'na yer verilen ilk bölümünde, Ağaoğlu'nun, kız arkadaşlarıyla ilgili kullandığı ifadelere CHP'den tepki geldi. Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, kadınlar adına Ağaoğlu'na suç duyurusunda bulundu.
Belgeselde yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını “Kızlar dağıtıyor” diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve'in “Bunlar sizin değil mi” sorusuna, “Yok ama onları kullananlar benim malım” demişti.
Ali Ağaoğlu’nun bu açıklamasına tepki gösteren Dr.Tur Yıldız Biçer, “Bir kadın milletvekili olarak bu görgüsüzlüğe sessiz kalınmasına da şaşırıyorum. Ağaoğlu kendisini ne zannediyor ki kadınlar için ‘mal’ ifadesini kullanabiliyor. Ağaoğlu'nun Türkiye'yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasını seyrediyoruz. İnsanlıktan çalmanın anlamı yok. İnsanlığın, ahlakın parayla pulla satın alınabilecek bir şeyin olmadığının açık örneğini görüyoruz” dedi.
Dr.Tur Yıldız Biçer, “Koskoca ülkede kimse yokmuş gibi müteahhit Ali Ağaoğlu'na yer verilmiş. İstanbul'un geliştiğine dikkat çekmeye çalışan ve her defasında gelişimin sadece binalarla ilgili bir şey olduğunu zanneden Ali Ağaoğlu bu ülkenin utancıdır. Bu adam daha önce de yine kadınlara yönelik ‘Gecelik ilişkilerden hoşlansam İstanbul'da kadın kalmazdı’ söylemlerinde de bulunmuştu. Paranın ve görgüsüzlüğün verdiği şuursuzlukla hala konuşmaya devam eden, Kuveyt Kraliçesiyle ilgili sarf ettiği sözleriyle de Türkiye'nin itibarını zedeleyen Ali Ağaoğlu, bizi dünyaya rezil etme konusunda özenli bir uğraş içerisinde. BBC'nin Türkiye belgeselinde muhabirleri yalısında ağırlayarak kelimenin tam anlamıyla görgüsüzlüğün ve cinsiyetçiliğin dibine vuruyor” ifadelerini kullandı.
Sözcü