Ankara'da otobüs kamyon çarpıştı, 12 yaralı var

Başkent Ankara güne feci kazayla başladı. Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sırasında ilk belirlemelere göre en az 12 vatandaş yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet N. (37) idaresindeki otobüs, Ankara-Konya karayolu Ahiboz mevkisinde Hüseyin G'nin (51) kullandığı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada, kamyon sürücüsü Hüseyin G. ve yanındaki kimliği belirlenemeyen kişi ile otobüs sürücüsü Mehmet N. ve yolculardan 3'ü kadın 8 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince Gölbaşı ilçesi ve Ankara'daki bazı hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kamyondaki elmaların karayoluna dökülmesi nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.