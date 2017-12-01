Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103696
ALTIN
161.248
DOLAR
3.9297
STERLİN
5.3015
EURO
4.6759
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Roman Neustaedter taraftar desteği bekliyor
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman kendinden emin
Cleveland Cavaliers oyuncusu Cedi Osman...
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan başka yol gözükmüyor
MKE Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Şampiyonluktan...
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
Engellilerin hayatı basketbolla renklendi
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne aldı
'Dört Büyükler'in yedekleri kupada sahne...

Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Ahmet Çatayev öldürüldü

Gürcistan, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Çatayev'in, Tiflis'teki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Ahmet Çatayev öldürüldü

Gürcistan, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Çatayev'in, Tiflis'teki operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

01 Aralık 2017 Cuma 14:31
Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan Ahmet Çatayev öldürüldü

TİFLİS

Gürcistan, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Çatayev'in, Tiflis'te 21 Kasım'da düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Gürcistan Güvenlik Dairesi, Tiflis'te 21 Kasımda başlayıp yaklaşık 22 saat süren terör operasyonunda ölen üç teröristin arasında Çeçen uyruklu "Tek Kol" lakaplı Ahmet Çatayev'in de bulunduğunu kaydetti.

Gürcistan Güvenlik İdaresi'nde, Tiflis'te düzenlenen terör operasyonunun soruşturmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Gürcistan Güvenlik İdaresi Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Nino Giorgibiani, yaptığı açıklamada, Ahmet Çatayev'in operasyonda ölen kişilerin arasında olduğunu söyledi.

Operasyonda 2 teröristin Gürcistan polisi tarafından öldürüldüğü bilgisini veren Giorgobiani, Çeçen uyruklu Çatayev'in de operasyon sırasında intihar ettiğini kaydetti.

Giorgobiani, teröristlerin kimlik belirleme ve örgüt bağlarını açığa kavuşturmak için soruşturmayı ABD ile ortak yürüttüklerini söyledi.

Gürcistan Güvenlik Dairesi Başkanı Vakhtang Gomelauri, Tiflis'teki terör operasyonunda ölen üç teröristin arasında Çeçen uyruklu "Tek Kol" lakaplı Ahmet Çatayev'in olma ihtimalinin bulunduğunu daha önce açıklamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde düzenlediği terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 163 kişi yaralanmıştı.

Muhabir: Davit Kachkachishvili

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÇatayevDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CIA'in eski görevlisi Fuller'e FETÖ'den yakalama kararı
CIA'in eski görevlisi Fuller'e FETÖ'den yakalama kararı
Otizmin belirtileri bilinmiyor
Otizmin belirtileri bilinmiyor
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
Başbakan Yıldırım: Bu dava hukuki olmaktan çıkmıştır
Başbakan Yıldırım: Bu dava hukuki olmaktan çıkmıştır
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Afganistan'ın güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Afganistan'ın güvenlik tehditlerine ortak yanıt vermeliyiz
Milli Savunma Bakanı Canikli, Romanya Milli Günü törenine katıldı
Milli Savunma Bakanı Canikli, Romanya Milli Günü törenine katıldı
PKK'ya kış öncesi ağır darbe
PKK'ya kış öncesi ağır darbe
DS 7 Crossback 2018'in ikinci çeyreğinde Türkiye'de
DS 7 Crossback 2018'in ikinci çeyreğinde Türkiye'de

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim