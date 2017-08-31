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Bakanlık sürücüleri 'Yandex' ile uyarıyor

İçişleri Bakanlığı, sürücüleri, trafik kazalarının yoğun yaşandığı bin 800 nokta hakkında navigasyon uygulaması "Yandex" üzerinden uyarmaya başladı.

Bakanlık sürücüleri 'Yandex' ile uyarıyor

İçişleri Bakanlığı, sürücüleri, trafik kazalarının yoğun yaşandığı bin 800 nokta hakkında navigasyon uygulaması "Yandex" üzerinden uyarmaya başladı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 16:54
Bakanlık sürücüleri 'Yandex' ile uyarıyor

ANKARA - (AA) - İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının yoğun görüldüğü bin 800 nokta hakkında navigasyon uygulaması "Yandex" üzerinden sürücüleri uyarıyor.

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bayram tatilinde trafik kazalarını önleyebilmek amacıyla gerekli tedbirleri alan bakanlık, navigasyon uygulaması "Yandex" ile iş birliği yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen iş birliği doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca, bayramlarda en çok ölümlü kazaların yaşandığı yol güzergahlarında yolculuk yapan sürücüler bu uygulama üzerinden uyarılmaya başlandı.

Tatil süresince trafik kazalarının önlenmesinin amaçlandığı mesaj uygulaması, Türkiye genelinde kritik bin 800 noktada devreye alındı.

Uygulamayla, ölümlü kazaların yoğun yaşandığı yol güzergahında olduğu konusunda uyarılan sürücülere "Dikkat kaza riski! Frene değil, kurala güven" mesajı gösteriliyor.

Daha önce de aynı yol güzergahlarındaki mola yerlerini lokasyon bazlı SMS ile sürücülere bildiren bakanlık, bu uygulamalarla trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefliyor.

Alınan önlemler sayesinde geçen yıllara oranla bu yıl bayram tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında yüzde 50 azalma yaşandığı belirtildi.

Muhabir: Orhan Onur Gemici

Anahtar Kelimeler:
Genelİçişleri BakanlığıYandex
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