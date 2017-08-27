Baklavacılarda bayram telaşı başladı

ŞANLIURFA

Kurban Bayramı öncesi Şanlıurfalı baklavacılar, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talebi karşılayabilmek için çaba harcıyor.

Kente özgü sade yağ, sert buğday unu ve Şanlıurfa'da yetişen fıstık kullanılarak yapılan baklava, bayramda misafirlere ikram edilen tatlıların başında geliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandıran baklava ustaları, özellikle gece saatlerinde çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Sıcak havanın da etkisiyle yaz aylarında bekledikleri ilgiyi bulamayan baklavacılar, bayramda yapacakları satışlarla bu kaybı telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Kilogramı 40-60 lira arasında değişen baklavaya yurt içinin yanı sıra yurt dışından da ilgi gösteriliyor.

Yaklaşık 41 yıldır baklavacılık yapan Mehmet Üstüneller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baklavanın ülkenin en önemli kültür değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli lezzetlerinden baklava kültürünü sürdürebilmek adına çalıştıklarını ifade eden Üstüneller, kaliteden taviz vermeden ve bir katkı maddesi kullanmadan baklava ürettiklerini aktardı.

"Kendi ürettikleri baklavanın organik olduğunu" ve tüm malzemesinin başta sade yağ olmak üzere Şanlıurfa'ya özgü ürünlerden yapıldığını dile getiren Üstüneller, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'ya has baklavamızı yurt içi ve yurt dışındaki tüm insanların tatması için çalışıyoruz. Türkiye genelinde ürünlerimize ilgi gösteren çok vatandaşımız var. Bayram dolayısıyla da işlerimizde yoğunluk yaşıyoruz. Özellikle yurt içi ve yurt dışından gelen talepler arttığı için fazla mesai yapıyoruz."

"Çölyak hastalarına özel glutensiz baklava"

Yaklaşık 2 yıl önce çölyak hastaları için özel olarak glutensiz baklava üretmeye başladıklarını anlatan Üstüneller, "Glutensiz baklava yapmak oldukça zahmetli ve hassas bir iş. Glutensiz un kullanıyoruz. İmalatı ayrı bir bölümde yapılıyor, spatulası dahil tüm araçlarının ayrı olması gerekiyor, farklı fırında pişirilmesi gerekiyor. Bu süre içinde Türkiye'nin neredeyse her yerine glutensiz baklava gönderdik ve çok şükür bir şikayet almadık." diye konuştu.

Muhabir: Müslüm Etgü