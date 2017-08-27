Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
143.021
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4324
EURO
4.0896
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Kayseri'de dört gollü maçta beraberlik
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım oyunu düşündüğümüz seviyede değil
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Takım...
Murray ABD Açık'tan çekildi
Murray ABD Açık'tan çekildi
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile kazandı
Borussia Dortmund Nuri Şahin ile...
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı
Messi Barcelona'yı Alaves deplasmanında sırtladı

Baklavacılarda bayram telaşı başladı

Şanlıurfalı baklavacılar bayram nedeniyle yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talebi karşılayabilmek için fazla mesai yapıyor.

Baklavacılarda bayram telaşı başladı

Şanlıurfalı baklavacılar bayram nedeniyle yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talebi karşılayabilmek için fazla mesai yapıyor.

27 Ağustos 2017 Pazar 14:58
Baklavacılarda bayram telaşı başladı

ŞANLIURFA

Kurban Bayramı öncesi Şanlıurfalı baklavacılar, yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun talebi karşılayabilmek için çaba harcıyor.

Kente özgü sade yağ, sert buğday unu ve Şanlıurfa'da yetişen fıstık kullanılarak yapılan baklava, bayramda misafirlere ikram edilen tatlıların başında geliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandıran baklava ustaları, özellikle gece saatlerinde çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Sıcak havanın da etkisiyle yaz aylarında bekledikleri ilgiyi bulamayan baklavacılar, bayramda yapacakları satışlarla bu kaybı telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Kilogramı 40-60 lira arasında değişen baklavaya yurt içinin yanı sıra yurt dışından da ilgi gösteriliyor.

Yaklaşık 41 yıldır baklavacılık yapan Mehmet Üstüneller, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baklavanın ülkenin en önemli kültür değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli lezzetlerinden baklava kültürünü sürdürebilmek adına çalıştıklarını ifade eden Üstüneller, kaliteden taviz vermeden ve bir katkı maddesi kullanmadan baklava ürettiklerini aktardı.

"Kendi ürettikleri baklavanın organik olduğunu" ve tüm malzemesinin başta sade yağ olmak üzere Şanlıurfa'ya özgü ürünlerden yapıldığını dile getiren Üstüneller, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'ya has baklavamızı yurt içi ve yurt dışındaki tüm insanların tatması için çalışıyoruz. Türkiye genelinde ürünlerimize ilgi gösteren çok vatandaşımız var. Bayram dolayısıyla da işlerimizde yoğunluk yaşıyoruz. Özellikle yurt içi ve yurt dışından gelen talepler arttığı için fazla mesai yapıyoruz."

"Çölyak hastalarına özel glutensiz baklava"

Yaklaşık 2 yıl önce çölyak hastaları için özel olarak glutensiz baklava üretmeye başladıklarını anlatan Üstüneller, "Glutensiz baklava yapmak oldukça zahmetli ve hassas bir iş. Glutensiz un kullanıyoruz. İmalatı ayrı bir bölümde yapılıyor, spatulası dahil tüm araçlarının ayrı olması gerekiyor, farklı fırında pişirilmesi gerekiyor. Bu süre içinde Türkiye'nin neredeyse her yerine glutensiz baklava gönderdik ve çok şükür bir şikayet almadık." diye konuştu.

Muhabir: Müslüm Etgü

Anahtar Kelimeler:
Baklavaçölyak HastalarıKurban BayramıMehmet ÜstünellerYoğun Taleb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Telafer merkezine bağlı tüm semtler DEAŞ'tan kurtarıldı'
'Telafer merkezine bağlı tüm semtler DEAŞ'tan kurtarıldı'
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyasına yoğun ilgi
Bakanlıktan kazaların yoğun yaşandığı yollar için özel uyarı
Bakanlıktan kazaların yoğun yaşandığı yollar için özel uyarı
'Havva teyze' tarihi Sille'nin ilk kadın patronu oldu
'Havva teyze' tarihi Sille'nin ilk kadın patronu oldu
'Yüksek ısıda, uzun pişirilen et diyabet riskini artırıyor'
'Yüksek ısıda, uzun pişirilen et diyabet riskini artırıyor'
Tayvan ekonomik rekabette iddialı
Tayvan ekonomik rekabette iddialı
Bağcılar'da 111 bin 43 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Bağcılar'da 111 bin 43 ağaç kesilmekten kurtarıldı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: Üç yıl içinde et işini halletmemiz gerek
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: Üç yıl içinde et işini halletmemiz gerek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim