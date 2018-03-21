Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117651
ALTIN
166.960
DOLAR
3.9250
STERLİN
5.5173
EURO
4.8136
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, finale yükselmeyi garantiledi
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat...
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde pes etmek yok
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde...

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Moğolistan'a FETÖ uyarısı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Enkhtuusin'e "FETÖ okullarının, ikili ilişkileri zehirleyebileceği" uyarısını yaptı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Moğolistan'a FETÖ uyarısı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Enkhtuusin'e "FETÖ okullarının, ikili ilişkileri zehirleyebileceği" uyarısını yaptı.

21 Mart 2018 Çarşamba 16:27
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Moğolistan'a FETÖ uyarısı

ULANBATOR (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moğolistan'ı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarına karşı uyararak bu terör yapılanmasının "ikili ilişkileri zehirleyebileceğini" belirtti.

Çavuşoğlu, resmi ziyareti çerçevesinde başkent Ulanbator'da Moğolistan Başbakan Yardımcısı O. Enkhtuusin ile bir araya geldi.

Mevkidaşına FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesi çağrısını yapan Çavuşoğlu, "Bu okulların varlığı, iki ülke arasındaki ilişkileri zehirler." diye konuştu.

Çavuşoğlu, FETÖ'nün Moğolistan için de büyük bir tehdit olduğunun altını çizerek "Bunların yöntemi, hoşgörü ve eğitim kisvesi altında yol almak." dedi.

FETÖ'ye ait sözde eğitim kurumlarının dışarıdan okul gibi görünmesine karşılık içerisinde gizli odalar ve farklı bölmeler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu okullardan mezun olanlar, o ülkedeki kamu kurumlarına yerleştirilerek paralel bir devlet yapılanmasına hizmet edecek bireyler haline getirilir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu kişilerin ABD'deki elebaşlarından alacakları bir talimatla hemen harekete geçebileceğine dikkati çekerek işin sonunun devleti felç etmeye kadar gidebileceğini vurguladı.

ABD'de yaşayan böyle meczup bir teröristin tüm bunları tek başına yapabilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bunların arkasında başka bir akıl var. Türkiye'de 15 Temmuz'da olduğu gibi bir düğmeye basarak tüm ülkeyi teslim almaya çalışırlar." dedi.

Enkhtuusin, bu konuyla ilgili yaptığı "samimi uyarılar" sebebiyle Çavuşoğlu'na teşekkür ederek Türkiye'nin hassasiyetini anladıklarını dile getirdi.

En kısa zamanda bu okulların Maarif Vakfına devriyle ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydeden Enkhtuusin, konuyla ilgili süreci dikkatle takip edeceklerini belirtti.

Muhabir: Tevfik Durul

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluDünyaFETÖMoğolistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Down sendromlu çocuklar şeker hamuru faaliyetine katıldı
Down sendromlu çocuklar şeker hamuru faaliyetine katıldı
PYD/PKK yanlıları Çeçenistan savaşından Afrin yalanı üretti
PYD/PKK yanlıları Çeçenistan savaşından Afrin yalanı üretti
AB liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek
AB liderleri yarın Brüksel'de bir araya gelecek
Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde
Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde
Köprüler Pakistan için ışıklandırılacak
Köprüler Pakistan için ışıklandırılacak
Güney Kore'den Facebook'a para cezası
Güney Kore'den Facebook'a para cezası
Boğaziçi Üniversitesi'nden Afrin açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi'nden Afrin açıklaması
'15 Temmuz bize her türlü oyunu nasıl bozacağımızı gösterdi'
'15 Temmuz bize her türlü oyunu nasıl bozacağımızı gösterdi'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim