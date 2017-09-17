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Başbakan Yardımcısı Işık: Referandum bölgedeki problemleri içinden çıkılmaz hale sokacak

Başbakan Yardımcısı Işık, IKBY'deki referandum tartışmalarına ilişkin, "Bu referandum bölgedeki sıkıntıları, büyük gerilimleri ve büyük problemleri azaltmayacak aksine içinden çıkılmaz hale sokacak." dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık: Referandum bölgedeki problemleri içinden çıkılmaz hale sokacak

Başbakan Yardımcısı Işık, IKBY'deki referandum tartışmalarına ilişkin, "Bu referandum bölgedeki sıkıntıları, büyük gerilimleri ve büyük problemleri azaltmayacak aksine içinden çıkılmaz hale sokacak." dedi.

17 Eylül 2017 Pazar 16:46
Başbakan Yardımcısı Işık: Referandum bölgedeki problemleri içinden çıkılmaz hale sokacak

KOCAELİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Darıca Kapalı Spor Salonunda yapılan AK Parti Darıca 4. Olağan İlçe Kongresi'nde, 27 Mayıs darbesinin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.

Işık, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen reformlara değinerek, AK Parti'nin her alanda büyük mücadeleler verdiğini, vesayet odaklarını bir bir ortadan kaldırdığını vurguladı.

Gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ve Kobani olaylarıyla AK Parti'nin önünün kesilmeye çalışıldığını kaydeden Işık, şunları söyledi:

"En son 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi oldu. Hedef neydi? Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız, onun çalışma arkadaşları, hükümet ve AK Parti'yi siyasetin kenarına koymak ve Türkiye'yi tam bir vesayet rejimine tekrar döndürmekti. Allah'a hamdolsun milletimizin o dik duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkışı, arkasından da namlulara, kurşunlara göğsünü siper edişi, bu ihanet girişimini de boşa çıkarttı. Peki bu ihanet girişimi boşa çıktı diye her şey bitti mi? Her şey günlük gülistanlık oldu mu? Hayır olmadı? Biliniz ki bu mücadele devam edecek. Onlar yeni vesayet girişimleri için çalışacaklar, biz de ülkemiz hiçbir vesayetin altına girmesin diye amansız mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonuçta ben inanıyorum ki millet kazanacak, sonuçta inanıyorum ki demokrasi kazanacak, sonuçta inanıyorum ki bu ülkenin gençleri, çocukları çok daha güçlü bir Türkiye'de yaşayacak. Bu vesayet girişimi sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarımız içinde mi yapılıyor. Hayır? Şu dönemde bölgemizde meydana gelen olayların Türkiye ile ilgisi olmadığını düşünmek saflık olur."

Bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (İKBY) yapılmak istenen referandumun "Türkiye'yle ilişkisi yok" demenin, büyük bir saflık olacağına işaret eden Işık, "Suriye'de birtakım güçlerin ısrarla oluşturmaya çalıştığı yeni yapının Türkiye ile ilgisi yoktur, alakası yoktur" demenin çok büyük bir gaflet olacağını dile getirdi.

"Şu anda referanduma açık destek veren bir tek ülke var, O da İsrail"

Yapılmak istenen referandumla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimiz gereken tepkiyi koydu." diyen Başbakan Yardımcısı Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bir hükümet üyesi olarak buradan bir kez daha ifade ediyorum, 'Sayın Barzani bu referandumdan vazgeçin.' Bu referandumun ne Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne Kuzey Irak'a ne Irak'a ne de bölgenin tamamına faydası vardır. Bu referandum bölgedeki sıkıntıları azaltmayacak, bölgedeki yaşanan büyük gerilimleri, büyük problemleri azaltmayacak aksine içinden çıkılmaz hale sokacak. Kimsenin faydasına olmayan bir referandumu niye yapıyorsunuz? Şu anda referanduma açık destek veren bir tek ülke var. O da İsrail. Şimdi bizim, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne şu soruyu sorma hakkımız var mı? Kılavuzu karga olanın, kılavuzu İsrail olanın akıbeti ne olur? Onun için zaman geçmeden bu referandumun derhal iptal edilmesi ve bölgede karşılıklı saygıya, Irak'ın topak bütünlüğüne, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı ilişkilerimizi daha da geliştireceğimiz bir dostluk ve kardeşlik atmosferinin tekrar tesis edilmesine çalışalım. Faydamız budur, çıkarımız budur, Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt kardeşlerimizin de Suriye'de yaşayan Kürt kardeşlerimizin de Türkiye'nin de Irak'ın da Suriye'nin de İran'ın da bütün bölgenin de menfaati buradadır. İşte bu açıdan son dönemdeki maalesef birtakım güçlerin, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne bu noktada verdiği desteğin bölgesel yönetim tarafından çok iyi ama çok değerlendirilmesi, arkadaki tuzağın mutlaka ama mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyorum."

Işık, tüm bu nedenlerle Türkiye'nin çok güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye zayıflarsa inanın bölge çok daha büyük sıkıntılara, çok daha kaotik bir ortama dönüşebilir." diye konuştu.

Muhabir: Şengül Oymak

Anahtar Kelimeler:
Fikri IşıkPolitika
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