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Başbakan Yıldırım, konuk mevkidaşlarını İstanbul'da ağırladı

Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic onuruna Vahdettin Köşkü'nde yemek verdi.

Başbakan Yıldırım, konuk mevkidaşlarını İstanbul'da ağırladı

Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar, Estonya Başbakanı Jüri Ratas ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic onuruna Vahdettin Köşkü'nde yemek verdi.

17 Eylül 2017 Pazar 22:33
Başbakan Yıldırım, konuk mevkidaşlarını İstanbul'da ağırladı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya, Sırbistan ve Estonya başbakanları onuruna yemek verdi.

Yıldırım, Avrupa Basketbol Şampiyonası Final Maçını izlemek için İstanbul'a gelen mevkidaşlarının onuruna Başbakanlık Vahdettin Köşkü'nde akşam yemeği verdi.

Yemek öncesinde, konuk başbakanlar ile köşk bahçesinde sohbet eden Yıldırım, İstanbul'un tarihi ve boğaz hakkında bilgiler verdi. Daha sonra hatıra fotoğraf çektirdi.

Yemeğe, Estonya Başbakanı Jüri Ratas'ın eşi Karin Ratas, Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udıvicic, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic, Slovenya Ekonomi, Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocialvek ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve Belgrad Belediye Başkanı Sınısa Malı da katıldı.

Yemek esnasında orkestra tarafından enstrümantal Türk müziği eserleri dinletildi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Basketbol ŞampiyonasıBaşbakan Binali YıldırımVahdettin KöşküYemek
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