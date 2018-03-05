Belediyede yasak aşk cinayeti

İstanbul Esenyurt Belediyesinde bu sabah yasak aşşk cinayeti işlendi.İstanbul Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binaya pompalı tüfekle giren bir kişinin yasak aşk yaşadığı iddia edilen kadını vurarak intihar ettiği öğrenildi.Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası’na gelen B.Ö. (43) pompalı tüfekle içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen ve ilişkisi olduğu iddia edilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. Odada M.B.’yi vuran B.Ö. ardından aynı silahla intihar etti. Cinayeti işlyen B.Ö. ve M.B.’nin evli oldukları ve yasak aşk yaşadıkları iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binasına geldi.Bu arada Esenyurt Belediyesi’nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi’nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli M.B. (42), B. Ö. adlı kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir.Sözcü'nün haberine göre olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir”