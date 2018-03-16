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Beyaz Saray'dan 'ayrılık yok' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı göndereceği iddialarını bir kez daha yalanladı.

Beyaz Saray'dan 'ayrılık yok' açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı göndereceği iddialarını bir kez daha yalanladı.

16 Mart 2018 Cuma 23:26
Beyaz Saray'dan 'ayrılık yok' açıklaması

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ı görevden alacağı iddialarına, "Şu anda herhangi bir personel değişimi yok." sözleriyle yanıt verdi.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde McMaster'ın görevden alınacağı iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, "Şu anda Beyaz Saray'da herhangi bir personel değişimi yok. Burada görev yapan kimse bu konuda endişeli olmasın." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın görevine son vermeye karar verdiği iddiaları ABD basınında geniş yer bulmuş, Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise bu iddiaları Twitter hesabından yalanlamıştı.

Kuzey Kore'ye "baskı sürecek" mesajı

Sanders öte yandan, Kuzey Kore konusundaki bir soruya cevaben, ABD ile Güney Kore arasındaki yakın temasın sürdüğünü ve Pyongyang yönetimi üzerindeki baskıyı somut adımları görene kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Bu sabah saatlerinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüşen Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile en geç mayıs ayı sonuna kadar görüşeceğini, ancak bu ülkenin somut adımlar atması gerektiğini söylediği bildirilmişti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini iletmiş, ABD Başkanı Trump'ın daveti kabul ettiğini ve iki liderin en geç mayıs ayı sonuna kadar bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

Muhabir: Hakan Çopur

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