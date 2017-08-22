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Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ekiplerince 14-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ekiplerince 14-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

22 Ağustos 2017 Salı 17:49
Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Narkotik ekiplerince son bir haftada Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre,14-20 Ağustos tarihleri arasında narkotik ekiplerince Van, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Manisa ve Mardin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 417 kilogram esrar, 157 litre likit eroin, 53 kilogram Bonzai, 120 kilogram kimyasal madde, 24 kilogram amfetamin, 17 kilogram afyon sakızı ile 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlar

Narkotimler tarafından söz konusu dönemde sokak satıcılarına yönelik Adana-Ağrı-Antalya, Balıkesi̇r-Batman, Kocaeli̇-Mardi̇n, Muğla-Ni̇ğde, Si̇nop-Şanlıurfa-Van, Bursa-Çorum-Sakarya-Si̇vas-Bartın, Hakkari̇-Kayseri̇, Ki̇li̇s-Malatya-Tokat, Bolu-Düzce-Edi̇rne, Hatay-Iğdır-Mersi̇n-Yalova'da yürütülen projeli çalışma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 151 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 23'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 86 kilogram esrar, 7 kilogram eroin, 9 bin 985 ecstasy, 7 tabanca, bin 534 captagon, 405 Hint keneviri, 8,6 kilogram metamfetamin, 1 kilogram sentetik kannabinoid ile 10 tüfek ve 21 gram kokain ele geçirildi.

Muhabir: Sertaç Bulur

Anahtar Kelimeler:
NarkotikNarkotik Suçla MücadeleTürkiyeUyuşturucu Operasyonları
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