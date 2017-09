BM'den New York'a 3,7 milyar dolarlık katkı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın "işlevsiz ve diplomatların hoşça vakit geçirdiği kulüp" olarak eleştirdiği Birleşmiş Milleter (BM), Trump'ı ilk kez "Başkan" olarak ağırlamaya hazırlanırken, New York Belediye Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi ile New York Ekonomik Kalkınma Şirketi (NYCEDC) ortaklaşa BM'nin New York'a olan ekonomik ve mali etkilerini analiz etti.

Geçen hafta tamamlanarak yayınlanan 2016 BM Etki Raporunda, BM'nin her yıl New York kentinin ekonomisine 3 milyar 690 milyon dolarlık katkısı olduğu ortaya çıktı.

Raporda, New York'un BM'ye ev sahipliği yapmasıyla, kent ekonomisine 25 bin 40 doğrudan ve dolaylı iş imkanı sağladığı, bunun da tüm New Yorklulara faydası olduğu kaydedildi. Raporda ayrıca BM'nin doğrudan 7 bin 940 New Yorklu'ya iş imkanı sağladığı bilgisine yer verildi.

En son veriye göreu 72. Oturum Genel Görüşmeleri sırasında New York kentinde BM, BM kuruluşları ve ortaklıkları ile ülke BM daimi temsilcilikleri yaklaşık 15 bin 890 kişiyi istihdam ediyor. Bunlardan 12 bin 110'unu zirve nedeniyle işe alınanlar oluşturuyor.

Öte yandan BM, bir yıl içinde, New York'ta toplantı ve konferanslar için kent dışından gelen yaklaşık 30 binin üzerinde katılımcıya akreditasyon sağlarken, 212 bin 421 kişiye geçici kart verdi.

BM Topluluğu'nun New York'a maliyeti

New York'un hem doğrudan harcamalar hem de vergiden muafiyetle BM ve bağlı kuruluşları (BM Topluluğu) destekleme maliyeti bulunuyor. BM çalışanlarının, 2014'teki verilerine göre, güvenlik ve eğitim başta olmak üzere BM'nin New York'a maliyeti 54 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD, BM'nin 5,4 milyar dolarlık genel bütçesinin yüzde 22'sini ve yıllık 7,9 milyar dolar olan 16 ayrı BM Barış Gücü Misyonunun bütçesinin yüzde 28,5'ini sağlayan ABD, Trump'la BM'ye daha az katkı sağlamayı planlıyor.