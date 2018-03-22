Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117124
ALTIN
168.327
DOLAR
3.9352
STERLİN
5.5498
EURO
4.8429
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
Sofuoğlu, Tayland'da yarışmayacak
A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk ediyor
A Milli Futbol Takımı, İrlanda...
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX

Boğaziçi Üniversitesindeki Afrin programında çıkan olayda 5 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesindeki Afrin programında çıkan olayda 5 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

22 Mart 2018 Perşembe 12:44
Boğaziçi Üniversitesindeki Afrin programında çıkan olayda 5 gözaltı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldırdıkları iddia edilen 17 kişiyi tespit etti.

Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 kişiden 5'ini yakaladı. Şüpheli 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesine getirilirken, 12 kişinin arandığı bildirildi.

Olay

Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde 19 Mart günü Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenciler, başka bir öğrenci grubunun saldırısına uğramıştı.

Anahtar Kelimeler:
AfrinBoğaziçi ÜniversitesiGözaltıİstanbul Emniyet MüdürlüğüOlayÖğrenciTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'SGK'nın prim ve yapılandırma geliri 207 milyarı aştı'
'SGK'nın prim ve yapılandırma geliri 207 milyarı aştı'
Doğu Guta'da ilk tahliyeler başladı
Doğu Guta'da ilk tahliyeler başladı
Çekya'da fabrikada patlama: 6 ölü
Çekya'da fabrikada patlama: 6 ölü
FETÖ adına çek-senet tahsilatına 40 yıla kadar hapis istemi
FETÖ adına çek-senet tahsilatına 40 yıla kadar hapis istemi
'Tankın paleti asfalta değiyorsa bu bir darbedir'
'Tankın paleti asfalta değiyorsa bu bir darbedir'
İstanbul Oyuncak Fuarı açıldı
İstanbul Oyuncak Fuarı açıldı
Suriye'nin buğday çeşitleri Türkiye'de hayat bulacak
Suriye'nin buğday çeşitleri Türkiye'de hayat bulacak
TSK'nın gücüne güç katacak: 8 yeni SİHA teslim edildi
TSK'nın gücüne güç katacak: 8 yeni SİHA teslim edildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim