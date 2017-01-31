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31 Ocak 2017 Salı 11:07

Bu yarışmayı kazanan Cumhurbaşkanı ile yurt dışı gezisi kazanacak

Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Dil Ve Edebiyat Derneği ve Türk Dil Kurumu,işbirliği ile lise öğrencileri arasında bir yarışma düzenlendi.

Bu yarışmayı kazanan Cumhurbaşkanı ile yurt dışı gezisi kazanacak
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Bu yarışmayı kazanan Cumhurbaşkanı ile yurt dışı gezisi kazanacak
   Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Dil Ve Edebiyat Derneği ve Türk Dil Kurumu,işbirliği ile lise öğrencileri arasında bir yarışma düzenlendi.”Türkiye’nin Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Milli İrade Zaferi” konulu deneme ,hikaye ve şiir yarışmasını kazanan birinciler 15 bin TL para ödülü ve cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile yurt dışı gezisi kazanacak.İkinciye 10 bin TL üçüncüye 5 bin TL  ödül verilecek.Dereceye girenlere eğitimi boyunca burs sağlanacak.Yarışmanın ödül töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.
   Düzenlenen yarışmanın ana amacının “gençlere millet iradesine,devlete,demokrasi ve özgür yaşama yönelik girişimlerin meşru olmadığı hususunda bilinçlendirmek”olduğu belirtildi.
 
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Anahtar Kelimeler
GeziYarışma
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