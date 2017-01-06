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06 Ocak 2017 Cuma 15:00

Cemre Okulları'ndan Halep'e yardım

Cemre Okulları öğrencileri, Halep'te yaşanan felakete duyarsız kalmadı.

Cemre Okulları'ndan Halep'e yardım
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Cemre Okulları'ndan Halep'e yardım

Suriye'deki iç savaşta en büyük felaketin yaşandığı Halep'e Türkiye'den gönderilen yardım konvoyları peşpeşe yola çıkarken, Cemre Okulları öğrencileri de boş durmadı.

Cemre Okulları olarak, Halep’te yaşanan insanlık suçuna dikkat çekmek ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak adına Cemre Koleji ve Hayrat Yardım Derneği işbirliği ile "Halep İçin Harekete Geç" yardım kampanyasını başlattık. Buradaki mazlum olan kardeşlerimizin yanında olabilmek için başlattığımız çalışmamıza Hayrat Vakfı Küçükçekmece hanımlarının da çok büyük bir desteği oldu. Göndermiş olduğumuz yardım tırımızda kışlık battaniye, yatak, kaban, bot, yelek, kuru gıda ve temizlik malzemeleri bulunmaktadır. Bununla beraber okulumuzun kurucuları ve velilerimizin desteği ile ayrıca bir tır da süt göndereceğiz.
Biz okul olarak bu ve buna benzer etkinlikleri sürekli olarak yapmaktayız.  Çünkü öğrencilerimiz gönderilecek malzemelerin toplanma aşamasından tasnif edilmesine ve tıra yüklenmesine kadar bütün merhaleleri gözlemlemekte ve "yardımlaşma" bilincini çok daha sağlıklı bir biçimde elde etmektedirler. Bu tarz çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Ta ki yavrularımız yardım etmeyi öğrensinler ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderilsin.

 
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