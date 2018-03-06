Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116710
ALTIN
162.794
DOLAR
3.7936
STERLİN
5.2689
EURO
4.7104
Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı
Galatasaray'da Atiker Konyaspor mesaisi başladı
Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü
Eskrimde bir de Avrupa 3'üncülüğü
Beşiktaş, Mehmet Ekici ve De Souza'nın PFDK'ya sevkini istedi
Beşiktaş, Mehmet Ekici ve De...
Quaresma'nın cezası belli oldu
Quaresma'nın cezası belli oldu
Arda Turan takımdan ayrı çalıştı
Arda Turan takımdan ayrı çalıştı

Cenevre Otomobil Fuarı

- Toyota, fuarda yeni jenerasyon Auris ve GR Supra Racing konsept aracının dünya prömiyerini gerçekleştirdi

Cenevre Otomobil Fuarı

- Toyota, fuarda yeni jenerasyon Auris ve GR Supra Racing konsept aracının dünya prömiyerini gerçekleştirdi

06 Mart 2018 Salı 13:52
Cenevre Otomobil Fuarı

İSTANBUL (AA) - Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni jenerasyon Auris ve GR Supra Racing konsept aracının dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, marka, yenilikleri ve konsept otomobilleriyle 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yerini aldı.

Fuarda, yeni jenerasyon Auris'in dünya prömiyerini gerçekleştiren Toyota, spor otomobili "Supra" modelinin yeniden dönüşünü simgeleyen GR Supra Racing konsept aracını da beğeniye sundu.

Toyota, fuarda yeni Aygo'yu da ziyaretçilere tanıtırken, geleceğin elektrikli otomobillerinden izler taşıyan Concept-i serisi elektrikli aracı ve sürdürülebilir geleceği temsil eden yakıt hücreli Toyota Fine-Comfort Ride konseptini de otomobilseverlerle buluşturdu.


- Yeni Auris


Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı'nda, daha dinamik tasarıma ve markanın yeni altyapısı olan Toyota Yeni Global Mimari (TNGA) ile yapılan üçüncü jenerasyon Auris'in örtüsünü kaldırdı.

Yeni tasarımıyla daha akıcı ve daha dinamik tarza sahip olan yeni Auris, aynı zamanda Toyota markasının hibrit modellere artarak verdiği önemin altını bir kez daha çiziyor.

Hibrit stratejisini genişletmeye devam eden Toyota, yeni jenerasyonda bir benzinli ve iki farklı hibrit motor seçeneği sunacak.

1.2 litre turbo beslemeli benzinli motorun yanı sıra 122 HP güç üreten 1.8 litre ve 180 HP güç üreten yeni 2.0 litrelik hibrit motorlarla otomobil dünyasındaki yerini alacak.


- Toyota otomobillerindeki dizel motor kullanımını azaltacak


Toyota, fuarda, Avrupa'daki yeni motor stratejisini de açıkladı. Strateji kapsamında, 2016 yılında buna benzer bir kararla birlikte Toyota C-HR'ı dizel versiyon olmadan satışa sunan Toyota, yeni nesil Auris'i de sadece benzinli ve elektrikli motorlarla üretecek.

Ana modellerin hibrit versiyonlarına yoğun talep gelmesiyle Toyota, kademeli olarak 2018'de binek otomobillerindeki dizel motor kullanımını azaltacak.

Avrupa'da yeni stratejisini başlatan Toyota, müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde Hilux ve Land Cruiser gibi modellerde dizel motor sunmaya devam edecek.


- Toyota Supra, yeni Aygo ve konsept araçlar


Toyota, fuarda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği GR Supra Racing Concept, hem yolda hem de pistte yüksek performansıyla öne çıkıyor.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda Toyota’nın bir başka dünya prömiyeri olan yeni Aygo, tasarımın yanında dinamik olarak da geliştirildi. Model artık revize edilen 998 cc 3 silindirli ödüllü motoru kullanacak.

Elektrikli araç programı çerçevesinde çalışmalarına devam eden ve 2030'da 5,5 milyondan fazla elektrikli motora sahip araç satışı gerçekleştirmeyi hedefleyen Toyota, Cenevre'de 3 elektrikli araç ailesinden oluşan ve farklı kullanıcı tipleri için tasarlanan Concept-i serisi ile TOYOTA FINE-Comfort Ride konseptini de sergiledi.

Anahtar Kelimeler:
Toyota
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Türkiye'den ders alıyoruz
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott: Türkiye'den ders alıyoruz
KKTC Başbakanı Erhürman Türkiye'ye gelecek
KKTC Başbakanı Erhürman Türkiye'ye gelecek
Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı
Teröristler hendekleri Afrin halkına kazdırdı
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması
ABD İstihbarat Direktörü’nden Suriye açıklaması
BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek
BMGK Suriye'de 'uygulanamayan ateşkesi' görüşecek
Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem
Papua Yeni Gine'de şiddetli deprem
CHP'den Vatan Partisi'ne ziyaret
CHP'den Vatan Partisi'ne ziyaret
BM ile Macaristan arasındaki gerginlik devam ediyor
BM ile Macaristan arasındaki gerginlik devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim