﻿
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2017 Perşembe 01:21

CHP'li ilçe başkanı, parti üyesini karısının gözü önünde vurdu

CHP'li ilçe başkanı, parti üyesini karısının gözü önünde vurdu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
CHP'li ilçe başkanı, parti üyesini karısının gözü önünde vurdu



Aydın’ın Germencik ilçesinde evinde tartıştığı partilisinin kocasını başından vurarak öldüren CHP İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ firar etti. Kovalamaca sonucu aracı Söke’de yakalanan CHP İlçe Başkanı, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Germencik merkez Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi numara 94 adresinde bulunan apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 22 Haziran 2014 tarihinden bu yana CHP Germencik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Bozdağ 09 JC 302 plakalı kamyonetiyle CHP Kadın Kolları Germencik İlçe Teşkilatı üyesi Dilek Tek’in ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Dilek Tek’in kocası Şükrü Aytuç Tek’i (43) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Mehmet Bozdağ, üzerinde taşıdığı silahla Şükrü Aytuç Tek’in başına bir el ateş ederek öldürdü.

Cinayet zanlısı Mehmet Bozdağ, geldiği araçla olay yerinden kaçarak firar etti.

Kaçarken yolun ortasında bayıldı

Kocası gözlerinin önünde öldürülen Dilek Tek, “Yetişin kocamı öldürüyorlar” diye bağırarak sokağa fırlayıp koşmaya devam etti. Bir süre ilerleyen kadın bayılarak yere yığıldı. Dilek Tek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı haber alınca ailenin yaşadığı eve gelen yakınları gözyaşlarına hâkim olmadı.

Hayatını kaybeden Şükrü Aytuç Tek’in cenazesi otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 1 çocuk babası Tek’in ortaokul öğrencisi olan oğlu H.T’nin cinayet sırasında evde olmadığı öğrenildi.

Aracını bırakıp kaçtı

Polis ekipleri cinayet zanlısı Mehmet Bozdağ’ın yakalanması için il genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan takipte Mehmet Bozdağ’ın kullandığı 09 JC 302 plakalı kamyonetin Söke ilçesine giriş yaptığı belirlendi. Polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan Mehmet Bozdağ, aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Cinayet zanlısı karanlıktan da faydalanarak izini kaybettirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liseli genç kız, ders çalışırken can verdi Liseli genç kız, ders çalışırken can verdi
Eski vali Çetin Birmek intihar etti Eski vali Çetin Birmek intihar etti
Nişanlı çifti ölüm ayırdı: Geriye gelinlik kaldı Nişanlı çifti ölüm ayırdı: Geriye gelinlik...
Esenyurt'ta patlama: 5. katta uyuşturucu imal etmişler Esenyurt'ta patlama: 5. katta uyuşturucu imal...
İzmir Konak'ta intihar: Alkollü kadını ölümden polis kurtardı İzmir Konak'ta intihar: Alkollü kadını ölümden...
Ahlaksız adam; Alacağını, borçlunun karısını taciz ederek Ahlaksız adam; Alacağını, borçlunun karısını...
Yukarı Çık

Liseli genç kız, ders çalışırken can verdi
Tekirdağ Çorlu'da lise öğrencisi genç kız, evde ders çalıştığı sırada fenalaştı. Hastaneye...

Haberi Oku