CHP'li ilçe başkanı, parti üyesini karısının gözü önünde vurdu

Kaçarken yolun ortasında bayıldı

Aracını bırakıp kaçtı

Aydın’ın Germencik ilçesinde evinde tartıştığı partilisinin kocasını başından vurarak öldürenfirar etti. Kovalamaca sonucu aracı Söke’de yakalanan CHP İlçe Başkanı, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi.Olay, saat 21.00 sıralarında Germencik merkez Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi numara 94 adresinde bulunan apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; 22 Haziran 2014 tarihinden bu yana CHP Germencik İlçe Başkanlığı görevini yürütenplakalı kamyonetiyle’in ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Dilek Tek’in kocası Şükrü Aytuç Tek’i (43) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan, üzerinde taşıdığı silahla’in başına bir el ateş ederek öldürdü.Cinayet zanlısı Mehmet Bozdağ, geldiği araçla olay yerinden kaçarak firar etti.Kocası gözlerinin önünde öldürülen Dilek Tek, “Yetişin kocamı öldürüyorlar” diye bağırarak sokağa fırlayıp koşmaya devam etti. Bir süre ilerleyen kadın bayılarak yere yığıldı. Dilek Tek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı haber alınca ailenin yaşadığı eve gelen yakınları gözyaşlarına hâkim olmadı.Hayatını kaybeden Şükrü Aytuç Tek’in cenazesi otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 1 çocuk babası Tek’in ortaokul öğrencisi olan oğlu H.T’nin cinayet sırasında evde olmadığı öğrenildi.Polis ekipleri cinayet zanlısı Mehmet Bozdağ’ın yakalanması için il genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan takipte Mehmet Bozdağ’ın kullandığı 09 JC 302 plakalı kamyonetin Söke ilçesine giriş yaptığı belirlendi. Polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan Mehmet Bozdağ, aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Cinayet zanlısı karanlıktan da faydalanarak izini kaybettirdi.