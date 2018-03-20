Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116212
ALTIN
165.498
DOLAR
3.9354
STERLİN
5.5048
EURO
4.8286
Milli sporcu Erken'den yeni dünya rekoru
Milli sporcu Erken'den yeni dünya...
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor

Çin dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti

Çinli mühendisler, hipersonik uçakları test etmek üzere dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti. Deney amaçlı inşa edilen rüzgar tünelinde ses hızının 25 katına kadar ulaşan uçuşların simülasyonu yapılabiliyor.

Çin dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti

Çinli mühendisler, hipersonik uçakları test etmek üzere dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti. Deney amaçlı inşa edilen rüzgar tünelinde ses hızının 25 katına kadar ulaşan uçuşların simülasyonu yapılabiliyor.

20 Mart 2018 Salı 15:22
Çin dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti

ANKARA (AA) - Çinli mühendisler, ileri teknoloji hipersonik uçakları test etmek üzere dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Çin Bilimler Akademisine bağlı Yüksek Basınç Gaz Dinamikleri Laboratuvarı araştırmacıları, ses hızının 25 katına kadar akışa ulaşabilen deney amaçlı rüzgar tünelinin yapımını tamamladıklarını kamuoyuna duyurdu.

265 metre uzunluğundaki tünel, ses hızının 25 katı olan, Mach 25 şiddetine kadarki yüksek hipersonik uçuşların simülasyonun yapılmasına olanak sağlayacak.

Rüzgar tünelleri test edilen objelere hava üfleyerek boşlukta uçar halde gözlemlenmesini sağlıyor. Havacılık mühendisleri, rüzgar tünellerini hava aracı tasarımlarını test etmekte kullanıyor. Yeni inşa edilen tünel Çin'i bu alanda rakiplerine göre avantajlı konuma getirecek.

Araştırmacılar, şubat ayında tanıtılan "I Plane" adlı hipersonik uçak modelinin yeni inşa edilen rüzgar tünelinde test edildiğini belirtti. Yeni modelin Pekin'den New York'a 2 saatte yolcu ve yük taşıyabilecek kapasitede olduğu kaydedilmişti.

Mach ölçüsü, ses hızının ötesindeki akışları anlatmakta kullanılıyor. Ses hızının yüzde 35'ine kadar ulaşan Mach 1 şiddetindeki akışlar, "transonik", Mach 1 ila Mach 5 şiddetindeki akışlar "süpersonik", Mach 5 ila Mach 10 şiddetindeki akışlar "hipersonik" ve Mach 25'e kadar olan şiddetteki akışlar "yüksek hipersonik" olarak adlandırılıyor.

Projenin detayları "Science China: Physics, Mechanics & Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Muhabir: Emre Aytekin


Anahtar Kelimeler:
ÇinÇin Bilimler AkademisiHipersonik UçakI PlaneRüzgar TüneliTeknoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHKP-C'nin sözde 'Ankara sorumlusu' yakalandı
DHKP-C'nin sözde 'Ankara sorumlusu' yakalandı
Afrin'de üç köy daha teröristlerden temizlendi
Afrin'de üç köy daha teröristlerden temizlendi
Dünyanın son erkek beyaz gergedanı öldü
Dünyanın son erkek beyaz gergedanı öldü
İBB Başkanı Uysal: Metroda önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli
İBB Başkanı Uysal: Metroda önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı
Varank ailesi sanıklardan şikayetçi oldu
Varank ailesi sanıklardan şikayetçi oldu
FETÖ'nün '5. kat' sırrı
FETÖ'nün '5. kat' sırrı
THY'den yurt içi bilet kampanyası
THY'den yurt içi bilet kampanyası

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim