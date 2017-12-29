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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda görüştü.

29 Aralık 2017 Cuma 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda Kudüs konusunu görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Kudüs ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs'ün statüsünün korunmasının ve bu hususta yanlış adım atılmamasının son derece önemli olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD'nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirttiler.

Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, ikili ilişkileri ve uluslararası konuları yüz yüze görüşmek üzere ilerleyen dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, görüşme vesilesiyle 2018'in tüm insanlık için barış, refah ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde de bulundu.

Muhabir: İlkay Güder

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanPapa FranciscusTürkiye
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