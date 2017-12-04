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Denizbank'tan eğitime destek

- Düzce'nin Yığılca ilçesindeki şube, 15 okula mobilya bağışı yaptı

Denizbank'tan eğitime destek

- Düzce'nin Yığılca ilçesindeki şube, 15 okula mobilya bağışı yaptı

04 Aralık 2017 Pazartesi 14:18
Denizbank'tan eğitime destek

DÜZCE (AA) - Denizbank Düzce Yığılca şubesi, ilçedeki 15 okula mobilya bağışında bulundu.

Denizbank Yığılca Şube Müdürü Kıvanç Birkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede faaliyete başladıkları ilk günden itibaren sadece kredi veren değil, değer katan, ilçenin kalkınmasına destek olan bir banka olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Amaçlarının ilçenin her yönden kalkınması olduğunu vurgulayan Birkan, ilçe genelinde 15 okula mobilya bağışında bulunduklarını aktararak, şunları söyledi:

"İstihdama önem vererek, tüm çalışanları Yığılcalı olan bir şube yaptık. Bu amaçla ilçemizin kullanımına tahsis edilen eşyalarımız, yeni çocuklarımızın yetişmesine ve ilçemizi çok güzel yerlerde temsil etmesine vesile olur. Sayın Kaymakamımıza da bize göstermiş olduğu alaka için ayrıca teşekkür ederim."

Yığılca Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Denizbank AŞ yöneticilerine, okullara yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Anahtar Kelimeler:
DenizbankDüzceEğtime DestekYığılca
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