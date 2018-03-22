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Doğan Holding'den KAP'a açıklama

 Doğan Holding KAP'a satış işlemleri için görüşüldüğünü bildirdi.

Doğan Holding'den KAP'a açıklama

 Doğan Holding KAP'a satış işlemleri için görüşüldüğünü bildirdi.

22 Mart 2018 Perşembe 08:27
Doğan Holding'den KAP'a açıklama

Doğan Holding'den KAP'a açıklama

   Doğan Holding KAP'a satış işlemleri için görüşüldüğünü bildirdi.Doğan Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.100.000.000$ (Birmilyaryüzmilyon Amerikan Doları) "işletme değeri"nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890.000.000$ (Sekizyüzdoksanmilyon Amerikan Doları) "hisse değeri" üzerinden, Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır" denildi.

   Satış sonucunda; Hürriyet, Posta, Fanatik, Doğan Haber Ajansı, Yaysat, CNN Türk ve Kanal D'nin de aralarında bulunduğu kuruluşlar hükümete yakın iş adamı Erdoğan Demirören’in olacak.

Doğan Şirketler Grubu bünyesinde, gazeteler, Doğan Burda Grubu bünyesinde aralarında Ekonomist, Capital gibi dergilerin de yer aldığı 20 aylık ve 7 özel süreli derginin yanı sıra çeşitli periyotlarda toplam 80 yayın bulunuyor. Grubun ayrıca TV alanında, CNN Türk, Kanal D yer alırken, Blu TV ve DSmart ile dijital yayın platformları yer alıyordu. Ayrıca yayın dağıtım şirketi Yay-Sat da satışa konu olan diğer bir şirket.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Doğan HoldingKAP
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