Esenler'de Ahilik Haftası etkinliği

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi ve Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatlar Odası işbirliğinde, Ahilik Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte, yılın ahisi seçildi.

Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik, ilçe esnafından oluşan mehteran takımının konseriyle başladı.

Etkinlikte konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türkiye'nin her yerinde ahilikle ilgili etkinlikler düzenlendiğini belirterek, ahiliği anmak ve anlamanın önemini vurguladı.

Ahilik kavramının toplumun bütün hücrelerinde var olan kardeşliğin bir başka ifadesi olduğunu dile getiren Göksu, şunları kaydetti:''Esnafla ahilik kelimesi nasıl yan yana gelmiş diye düşündüğümüzde, mesela başka bir meslek ya da işe niye ahilik üzerinde tanımlama yapılmamış da esnaflık için ahilik üzerinden bir tanımlama yapılmış. Yani kardeşlik üzerinden bir tanımlama yapılmış. İki türlü kardeşlik vardır. Biri kan kardeşliğidir. Ama bizim inancımızda kardeşliğin başka bir tanımı vardır ki 'Allah ben sizleri kardeşler olarak yarattım' dediğinde bu güzel tanımlamayı Selçuklu'dan bugüne kadar gelen kadim kültürümüz kardeşlik üzerinde tanımlamış. Çünkü birbirleriyle yardımlaşır, birbirinin hukukunu tanırlar. Anadolu'da imece usulu derler birlikte iş yapar, birlikte başarırlar. Esnaflık sadece para kazanmak üzerine inşa edilmiş bir müessese değil, aynı zamanda bir şehrin, beldenin ahlakını inşa etmek üzere organize olmuş bir meslektir. Bizim kadim ceddimiz esnaflığı en güzel yakışacak şekilde ahilik kavramıyla tanımlamış. Ahilik sadece bir etkinlik olarak hatırlanmamalı, ahiliğin ruhunu ve iç dünyamızdaki zenginliğini aktarmamız lazım.''

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da yılın ahisi seçilen esnafı kutlayarak, etkinliği düzenleyen kurumlara teşekkürlerini sundu.



Ahi Evran geleneğinin 1170'li yıllarda başladığını ve dünyaya yayıldığını hatırlatan Esenler Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Şahin ise Esenler'de esnaflık yapanlar için bu geleneği sürdürmek istediklerini söylediAk Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran da 4 yıldır belediye ile esnaf odası işbirliğinde yapılan Ahilik Haftası etkinliklerinin örnek teşkil ettiğini belirterek, ahiliğin unutmaması gereken bir ahlak ve kültür örgütü olduğunu ifade etti.Etkinlik, Esenler Müftüsü Halil Şekerci'nin duası eşiliğinde esnaf Ramazan Güzelaydın'a şed kuşanmasıyla son buldu.