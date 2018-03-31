Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Ziraat Bankası, Rusya'ya şampiyonluk için gidiyor
Ziraat Bankası, Rusya'ya şampiyonluk için...
Ibrahimovic'ten taraftara mesaj: 'Aslan aç'
Ibrahimovic'ten taraftara mesaj: 'Aslan aç'
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 291 milyon lira nakit akışı sağladık
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:...
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Eskrim: Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası başlıyor
Eskrim: Yıldızlar ve Gençler Dünya...

FETÖ'nün Balkan yapılanmasının kodları çözüldü

MİT, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, FETÖ/PDY üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına ilişkin operasyonuyla örgüte ağır bir darbe daha indirdi.

FETÖ'nün Balkan yapılanmasının kodları çözüldü

MİT, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, FETÖ/PDY üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına ilişkin operasyonuyla örgüte ağır bir darbe daha indirdi.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:17
FETÖ'nün Balkan yapılanmasının kodları çözüldü

İSTANBUL (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına ilişkin operasyonuyla örgüte ağır bir darbe daha indirdi.

MİT'ten FETÖ/PDY'nin tepe kadrosuna ağır darbe

MİT tarafından yakalanan ve örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. Şüphelilerin soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılıyor. Savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelilerin ifade işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.

TEM Şube Müdürlüğünce, bu soruşturmaya yönelik özel ekip oluşturulduğu, bu ekibin MİT ve emniyetin istihbarat birimleriyle koordineli çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca, çalışma kapsamında, şüpheliler hakkında Türkiye genelinde ilgili tüm kurumlarla yazışmalar yapıldığı, örgüt içerisindeki pozisyonları ve eylemlerinin detaylı incelendiği ifade edildi.

İade edilen FETÖ'cülerin karıştıkları örgütsel suçlar

Şüphelilerin, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'den kaçmaya çalışan örgüt mensuplarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye geçişlerini organize etmekle görevli oldukları belirtiliyor.

Güvenlik birimleri, Cihan Özkan'ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı da tespit etmişti.

Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Kahraman Demirez'in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirtildi.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Hasan Hüseyin Günakan'ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu ifade ediliyor.

Adli Tıp'ta FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlemiş

Şüphelilerden Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği öğrenildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen örgütün Adli Tıp Yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve ByLock kullandığı tespit edilen sanık Habip Bostan'ın kuruma alınmasına Osman Karakaya'nın referans olduğu belirtiliyor. Osman Karakaya'nın isminin örgütün adli tıp yapılanması iddianamesinde de geçtiği ortaya çıktı.

Karakaya'nın adı ayrıca Ergenekon davasında da geçiyor. İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin raporu Osman Karakaya hazırlamıştı. Söz konusu rapor üzerine o tarihte Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, Karakaya hakkında ''skandal niteliğinde, yok hükmündeki, gerçeğe aykırı hastane raporu kararına imza atmaları'' nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Adli Tıp Kurumu'na, Türk Tabipleri Birliği'ne ve Türk Kardiyoloji Derneği'ne ''görevi kötüye kullanma'' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Muhabir: Muhammed Enes Can

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NEFER dondurucu soğuktaki performansıyla tam not aldı
NEFER dondurucu soğuktaki performansıyla tam not aldı
Rehberlik hizmeti veren telefon uygulamaları mercek altında
Rehberlik hizmeti veren telefon uygulamaları mercek altında
Fashion Week’te modanın kalbi Hopi ile attı
Fashion Week’te modanın kalbi Hopi ile attı
Kuzey Kore'den Tokyo ve Pekin Olimpiyatlarına katılma sözü
Kuzey Kore'den Tokyo ve Pekin Olimpiyatlarına katılma sözü
Fas’ta Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
Fas’ta Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi
Mehmetçik'in Afrin'de 'patlayıcı' mesaisi
Mehmetçik'in Afrin'de 'patlayıcı' mesaisi
Başbakan Yıldırım'dan Bosna Hersek'e FETÖ uyarısı
Başbakan Yıldırım'dan Bosna Hersek'e FETÖ uyarısı
Adalet Bakanı Gül: İsrail Ortadoğu'ya kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli
Adalet Bakanı Gül: İsrail Ortadoğu'ya kin ve nefret tohumlarını sulamaktan vazgeçmeli

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim