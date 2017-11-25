Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri yakalayacağız'
'Trabzonspor maçıyla yeni bir seri...
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Cavaliers seriyi 7 maça çıkardı
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda

Fransa'dan Arakan açıklaması

Fransa, Arakanlı Müslümanların geri dönüşüyle ilgili Myanmar ve Bangladeş arasında varılan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Fransa'dan Arakan açıklaması

Fransa, Arakanlı Müslümanların geri dönüşüyle ilgili Myanmar ve Bangladeş arasında varılan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 17:07
Fransa'dan Arakan açıklaması

PARİS (AA) - Fransa, gördükleri zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına geri dönmesi konusunda Myanmar ve Bangladeş arasında varılan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 23 Kasım'da Myanmar ve Bangladeş yönetiminin vardığı anlaşma değerlendirildi.

Açıklamada, "Fransa, Myanmar ve Bangladeş arasında yapılan anlaşmadan memnuniyet duymaktadır. Şartlar oluştuğu zaman, Arakanlı Müslüman sığınmacıların gönüllü olarak geri dönüşünü sağlayacak ilk adımdır." ifadelerine yer verildi.

İnsan hakları ve insani ihtiyaçlar noktasında yaşanan bu büyük drama karşı Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın, Myanmar'da düzenlenen Asya-Avrupa Zirvesi (ASEM) kapsamında Myanmar ve Bangladeş yönetimlerine Arakan'daki şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi konusunda baskı yaptığı bildirilen açıklamada, geri dönüşler için uygun şartların oluşturulması için Arakan'da yeniden yapılanma, uzlaşma ve insan hakları alanlarında önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Bangladeş yönetiminin sığınmacıları ağırlama konusunda gösterdiği çabaların da memnun edici olduğu kaydedildi.

Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönüşüyle ilgili, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Mahmud Ali, 23 Kasım'da Myanmar'da 45 dakika süren görüşme yapmıştı.

Görüşmenin ardından Bangladeşli Bakan Ali, Myanmar Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri U Kyaw Tint Swe ile "Arakan Eyaletinden Yerinden Edilmiş Kişilerin Geri Dönüşü Konusunda Uzlaşma" başlıklı anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Muhabir: Ömer Aydın

Anahtar Kelimeler:
ArakanArakanlı MüslümanlarDünyaFransaMyanmar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hariri'den Hizbullah açıklaması
Hariri'den Hizbullah açıklaması
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Soylu ve Albayrak'tan Eren Bülbül'ün ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz
Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık
Gözaltındaki Suudi Prens'in ortağı olduğu oteller satılık
'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı
'Nusret-2017 Davet Tatbikatı' başladı
Puigdemont erken seçim için aday listesini Belçika'da açıkladı
Puigdemont erken seçim için aday listesini Belçika'da açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara nasıl Müslüman deriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara nasıl Müslüman deriz
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim