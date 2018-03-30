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Fransız basınından 'Suriye'ye asker gönderilecek' iddiası

Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'den bir heyeti kabul etmesinin ardından Fransız basınının terörist grubun iddialarını Elysee açıklaması olarak duyurması ve bunu sonra değiştirmesi dikkati çekti.

Fransız basınından 'Suriye'ye asker gönderilecek' iddiası

Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'den bir heyeti kabul etmesinin ardından Fransız basınının terörist grubun iddialarını Elysee açıklaması olarak duyurması ve bunu sonra değiştirmesi dikkati çekti.

30 Mart 2018 Cuma 10:42
Fransız basınından 'Suriye'ye asker gönderilecek' iddiası

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan bir grup teröristle görüşmesinin ardından Fransız basınının, "Fransa, Suriye'ye asker gönderecek" iddialarını resmi açıklama gibi yayınlaması tepki çekti.

Fransız basını, Macron'un heyetle görüşmesinin ardından basına açıklama yapan terörist grubun bazı üyelerinin, "Macron'un Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceğini söylediği" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Bu açıklamaları internet sayfalarında son dakika gelişmesi olarak ve Fransa'nın resmi açıklaması şeklinde yayınlayan çok sayıda gazete ve dergi, daha sonra Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklama ile haber metinlerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Fransa'nın etkili gazeteleri de dahil konuya ilişkin verdiği haberi bir saat içinde üç kez değiştirdi

Fransa'nın en etkili gazetelerinden, Fransız silah ve uçak sanayisinin güçlü şirketi Dassault'ya ait Le Figaro, konuya ilişkin verdiği haberi bir saat içinde üç kez değiştirdi.

Gazetede önce "Fransa'nın Suriye'nin kuzeyine asker gönderdiği" belirtilirken, daha sonra bu başlık, "Gönderebilme" ve "Desteğini artırma" şeklinde değiştirildi.

Fransız basınında çok sayıda gazete ve televizyonun düştüğü bu hata dikkati çekerken, bazı gazeteciler, Cumhurbaşkanlığının olayla ilgili geç açıklama yapmasını eleştirdi. Le Figaro'nun internet sayfası ve sosyal medya hesaplarına tepki mesajları gönderen çok sayıda okuyucu ise, terör örgütlerinin üyelerinin iddialarının "Fransa'nın aldığı bir karar" şeklinde aktarılmasına tepki gösterdi.

Le Monde gazetesinin uluslararası haberler direktörü Christophe Ayad, yaşananları "Fransız diplomasisinde büyük karışıklık" şeklinde değerlendirdiği sosyal medya mesajında, basının yarısının anonim kalmayı seçen resmi görevliler veya SDG üyelerinin açıklamalarına dayanarak Fransız askerlerinin Menbiç'te konuşlanacağı haberini duyurduklarını kaydetti. Ayad, "Oysa Elysee'den yapılan resmi açıklamada buna yer verilmiyor." ifadesini kullandı.

Gazeteci Georges Malbrunot ise, "Fransa'nın Suriye dosyasından dışlandığını", masada kendine yer bulmaya çalıştığını yazdı.

Fransız basınının Suriye krizi ve PYD/PKK üyesi teröristler hakkındaki haberleri son dönemde dikkati çekiyor. Resmi haber ajansı Agence France Presse (AFP) tarafından daha önce servis edilen çok sayıda haberde teröristler övülmüş ve terör örgütlerinin propagandası yapılmıştı.

Muhabir: Ömer Aydın

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