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'Gazze sınırındaki gösteriler devam edecek'

Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, Filistinlilerin, Gazze-İsrail sınırındaki barışçıl gösterilerine devam edeceğini belirtti.

'Gazze sınırındaki gösteriler devam edecek'

Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, Filistinlilerin, Gazze-İsrail sınırındaki barışçıl gösterilerine devam edeceğini belirtti.

31 Mart 2018 Cumartesi 21:12
'Gazze sınırındaki gösteriler devam edecek'

GAZZE (AA) - Heyete bağlı Hukuk Komitesi üyesi Salah Abdulati, Gazze'nin doğu sınırı yakınlarında düzenlediği basın toplantısında, "Bu gösteriler devam edecek ve ABD ile İsrail'in, Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması çalışmalarına tepki olarak 15 Mayıs'ta zirve noktasına ulaşacak." dedi.

Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerin devam edebilmesi için uluslararası toplumun göstericileri himaye etmesi gerektiğini vurgulayan Abdulati, İsrail güçlerinin, dün sabahtan bu yana güç kullanarak göstericileri yıldırmaya çalışması sonucu 15 Filistinlinin şehit edildiğini, binden fazla kişinin yaralandığını, bu durumun bir savaş suçu olduğunu aktardı.

Abdulati, Filistinlilerin hiçbir şekilde şiddete başvurmadığını ancak İsrail askerlerinin, uluslararası insani hukuka riayet etmeksizin "aşırı ve öldürücü" güç kulladığını kaydetti.

"İsrail, yürüyüşlere katılan savunmasız sivillere karşı savaş için plan yapıyor"

İsrail yönetiminin, her ne pahasına olursa olsun gösterileri durdurmak için plan yaptığını savunan Abdulati, "İsrail ordusu, dün sabahtan bu yana yürüyüşü düzenleyenlerin sosyal paylaşım sitelerindeki sayfaları ile cep telefonlarını hackledi, 2 gün önce de nakliye şirketleri sahipleri tehdit edildi. İsrailli yetkililer, göstericilere ateş açma ve gösterilerin organizatörlerine suikast düzenleme tehdidinde bulundu. Tüm bunlar, İsrail'in, yürüyüşlere katılan savunmasız sivillere karşı savaş için plan yaptığını gösteriyor." diye konuştu.


İsrail'in barışçıl göstericilere karşı savaş suçu sayılabilecek büyük ihlaller işlediğini aktaran Abdulati, işlenen suçların tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu dile getirdi.

Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti Hukuk Komitesi'nin, İsrailli yetkililer aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkamesi (UCM) nezdinde soruşturma açılması için uluslararası ve yerel hukuk kurumlarıyla irtibat halinde olduğunu ifade eden Abdulati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı da söz konusu ihlalleri UCM'ye taşımaya çağırdı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Gülşen Topçu

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