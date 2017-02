Gençler hangi markalara aşık

The Brand Age dergisi ile Xsights Araştırma Şirketinın sonuçlarını açıkladı. Gençlerin aşk denince ilk akıllarına gelen markave aşkla özdeşleştirdikleri reklam iseoldu. Günlük hayatın vazgeçilemeyen, en tutkulu aşk markası ise. Kategoriler bazında gençlerin aşık olduğu markalar; Yiyecek;, İçecek;, Giyim;, Çocuk Giyim;Akaryakıt;, Beyaz Eşya;, Otomotiv;, Banka;, Takı-Aksesuar;, Kozmetik-Kişisel Bakım;, Teknoloji;, Spor Giyim;, Ayakkabı-Çanta;, Mobilya-Dekorasyon;, Süpermarket;The Brand Age dergisi ile Xsights Araştırma Şirketi, Türkiye geneli 18-25 yaş arası gençlerin aşık oldukları markaları ve gençlerin beğendikleri markalardan beklentilerini ortaya koymak için “AŞK, GENÇLİK ve MARKALAR: Aşkın Marka Hali Araştırması’nı” tamamlandı. Geçen yıl ilki gerçekleştirilen araştırmada Türkiye geneli tüm yaş grupları temsil edilirken, bu yıl araştırma kapsamına sadece gençler alındı.Araştırmaya göre, gençlerin bir markaya aşık ola­bilmesi en fazla markanın müşterisiyle kurduğu bağa bağlı. Bu bağ ne kadar duygusal ve uzun ömürlüyse; gençler markaya o denli aşık oluyor. Gençler daha çok müşteri memnuniyetine önem veren ve tüketici olarak kendini değerli ve önemli hissettiren markalara aşık olduklarını belirtiyor. Toplam değer 70 üzerinden bakıldığında gençler %64’lük değerlerle en çok ‘satış sonrası müşteri desteği ve iletişimine önem veren’ ve ‘Müşteri memnuniyetine önem veren’ markalara daha çok aşık olduklarını belirtiyor. %63’lük değerlerle gençler, ‘topluma karşı sosyal sorumluluk projeleri yapan’ ve ‘çalışanlarına değer veren’ markaları aşık olmaya değer görüyor. Bir markaya aşık olmada gençler algısında an az etki eden kriterler %49 ile ‘medyada sıkça haberlerinin çıkması’ ve %50 ile ‘reklamlarında ünlü ve popüler isimleri kullanması’ yer alıyor. Ayrıca %54 gibi düşük oranla 'reklamlarının yaratıcı olması ve dikkati çekmesi’ de gençler için bir markaya aşık olunmada düşük etkiye sahipAraştırma sonuçlarına göre, yardımsız açık uçlu biçimde sorulan soruda Ülker (%13) aşk ile en çok özdeşleşen marka oldu. Aşk denince akla gelen diğer markalar Turkcell (%9), Çiçeksepeti (%9), Koçak Gold (%8), Altınbaş (%7) ve Atasay (%7). Bu sonuçla, son dönemlerde özellikle mutluluk odaklı ve aşk kokan reklamların gençler­de karşılık bulduğu söylenebilir.Gençler algısında Algida reklamları (%30) aşkı en iyi anlatan reklam sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Gençlere göre aşkı en iyi anlatan diğer reklamlar: Arçelik (%16), ETS Tur (%8), Nescafe (%5) ve Zen (%5).Günlük hayatta gençlerin vazgeçemediği markalar sıralamasında iPhone (%16) ve Apple (%10) yüksek oranlarıyla ilk sırada yer alıyor. Apple hem marka olarak hem de iPhone ürünü ile toplam %26’lık oransal çoğunlukla gençlerin kalbinde günlük hayatta vazgeçilmez bir krallık kurmuş durumda. Gençler açısından günlük hayatın vazgeçilmez markaları sırasıyla Adidas, Zara, Nike ve DeFacto.Araştırma sırasında gençlere 15 farklı kategoride en beğendikleri ve aşık oldukları markalar açık uçlu biçimde her bir kategori ayrı ayrı şekilde soruldu. 18-25 yaş aralığındaki gençliğin kategori bazında kalbini fetheden markalar şöyle:: Ülker (%24)Coca Cola (%38,3)Koton (%24)LCWaikiki (%44,7)Shell (%27,3)Vestel (%34,3): BMW (%20)Garanti Bankası (%24)SoChic (%16,7)iPhone (%52,7): Nike (%41,7)Zara (%17,7)Bellona (%29): Migros (%50)Araştırma sırasında gençlere, onları en çok üzen markalar sorulduğunda Adidas (%15) ve Garanti (%7) dikkati çekti. Gençlerin aşkından vazgeçtiği markalar ise en çok; Koton (%15), Adidas (10) ve Samsung (%6) oldu. Bu markalar gençler arasında sevilse de küçük kitlelerde kayıplar yaşıyor.Gençlerin lüks kategoride en çok aşık olup arzuladığı marka yüzde 15 ile BMW oldu. Ferrari ve Mercedes yüzde 10’luk oranlarla gençlerin en çok arzuladığı diğer markalar. Dikkat çeken bir nokta da iPhone’un yüzde 10’luk oranla lüks kategoride gençler tarafından beğenilip arzulanması.Xsights Araştırma ve Danışmanlık tarafından The Brand Age dergisi için yapılan bu araştırma Türkiye geneli 18-25 yaş arası gençler algısında, markalar ve aşk ilişkisini ölçümlemek amacıyla 11 Ocak – 16 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmaya Türkiye’yi temsilen İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illerinde ikamet eden toplam 300 kişi katıldı. Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımı %50 kadın ve %50 erkek olarak temsil edildi. Sosyo ekomomik statü dağılımda katılımcıların %20’si AB, %34’ü C1 ve %46’sı C2 SES mensubu olup, görüşmelerin %47’si İstanbul, %17’si Ankara, %13’ü İzmir, %13’ü Bursa ve %10’u Antalya ilinde gerçekleştirildi.