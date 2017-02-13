13 Şubat 2017 Pazartesi 14:49

Hepimizi Bekleyen Tehlike; Küresel Isınma

İnsanoğlu bu yüzyılda ihtirasların, lüksün ve hoyratça savurmanın bedeli olarak türlerin yokoluşu, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile karşı karşıya. Son yüzyılda dünyamıza hiç olmadığı kadar zarar verdik, Bedelini buzulların erimesi, türlerin yokoluşu ve çölleşme ile ödüyoruz. Başka bir dünya mümkün düşüncesi ile tabiatla ilişkimizi yeniden kurgulamak zorundayız