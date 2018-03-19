Hollanda'da başörtülü adaya ırkçı saldırı

EMMEN (AA) - Hollanda basınında çıkan haberlere göre, İşçi Partisinden (PvdA) Meclis üyeliği için yarışan Somalili başörtülü Ugbaad Kilincci'nin, geçen hafta Emmen kentinde yaptığı seçim kampanyası esnasında "siyah maymun" ve " Afrika'ya defol git" gibi ırkçı ifadelere maruz kaldı.
Haberde, yapılan hakaretlere ve ırkçı ifadelere dayanamayan aday Kilincci'nin, kampanyaya son vermek zorunda kaldığı ifade edildi.
Kilincci, polise şikayet konusu hakkında henüz karar vermediğini ve düşüneceğini bildirdi.
Hollanda'da yerel seçimler 21 Mart'ta yapılacak.
Muhabir: Abdullah Aşıran