'İsrail kızımın davasını dünyadan saklamak istiyor'

KUDÜS (AA) - İsrail askeri mahkemesinde tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babası Basim et-Temimi, mahkemenin duruşmaları basına kapatma kararı alarak konuyu dünya kamuoyundan saklamak istediğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Mahkemesinde yarın görüşülecek dava öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan baba Temimi, kızının davasına dünya kamuoyunun gösterdiği ilginin İsrail'i rahatsız ettiğini belirtti.

Askeri cezaevinde bulunan kızı Ahed ve eşi Neriman'ın en son 13 Şubat'ta hakim karşısında çıktıklarını hatırlatan Basim, kamuoyunun ilgisini azaltmak için bir sonraki duruşmanın iki kez ertelendiğini ve bundan sonraki tüm duruşmaların basına kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındığını ifade etti.

"Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor"

Bunun gerçek bir mahkeme olmadığını, sadece bir "tiyatro"dan ibaret olduğunu belirten Basim et-Temimi, "Bu mahkemeler sadece göz boyamak için yapılıyor, adalet beklemek mümkün değil. Dünyanın bu davaya gösterdiği ilgiden rahatsız oldular ve insanlar bu tiyatroyu görsün istemediler. Çünkü bu mesele tüm dünyada gündem oldu. Mahkeme kapılarını kapatarak dünyanın ilgisini azaltmayı hedefliyorlar." diye konuştu.

Baba Temimi, yarın kapalı kapılar ardında yapılacak duruşmadan bir karar çıkmasını beklemediklerini kaydetti.

İsrail askerleri, 16 yaşındaki Ahed et-Temimi'yi, 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. Annesi Neriman da olaydan bir gün sonra kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayınlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu.

Yarınki duruşmaya Ahed'in yanı sıra annesi ve kuzeninin de çıkarılması bekleniyor.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.



Muhabir: Turgut Alp Boyraz