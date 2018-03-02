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İsrail'den Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 4 kişi gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail'den Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 4 kişi gerçek mermiyle yaralandı.

02 Mart 2018 Cuma 23:06
İsrail'den Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek için Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 4 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri, bugün Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde toplanarak ABD'nin Kudüs kararına tepki gösteren Filistinli gençlere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze sınırında düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3'ü Han Yunus'tan 4 Filistinlinin bacağından yaralandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.

Muhabir: Nour Mahd Ali Abu Aisha, Safiye Karabacak

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