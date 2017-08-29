İstanbul için fırtına uyarısı

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beşiktaş'taki arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı alanda inceleme yaparken, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente etkili bir fırtına yaşanacağını söyledi.

Marmara Denizi'nde hızı saatte 75 kilometreye varacak rüzgar için gerekli önlemlerin alındığını ve çalışmaların yapıldığını vurgulayan Topbaş, şöyle konuştu:

"Meteorolojiden gelen bilgilere göre, öğleden sonra itibarıyla Marmara Denizi'nde bir fırtına beklenmekte. Tabii büyük ölçekli meteorolojik hadise olduğu için bilinmesi gerekiyor. Buna göre, günlük yaşamamızı ve davranışlarımızı düzenlememiz ve uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceğinden bahsediliyor. Çarşamba yani 30 Ağustos'un ilk saatlerinde etkisini azaltacak deniyor. Demek ki bugün itibarıyla gece de sürecek bir fırtına ile karşı karşıyayız. Dikkat etmek gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz durumundayız. AKOM, bununla ilgili hazırlıklarını yaptı. Çalışmalarını sürdürmekte. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse, beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız."

Muhabir: Adem Demir