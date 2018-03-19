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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 24 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 kişiden 24'ü tutuklandı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 24 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 kişiden 24'ü tutuklandı.

19 Mart 2018 Pazartesi 15:47
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 24 tutuklama

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Mart'ta gözaltına alınan FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık AŞ çalışanı 41 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 37 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, 37 şüpheliden 24'ünün tutuklanmasına, 13'nün de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık AŞ çalışanlarının, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı belirlenmiş, bunun üzerine 7 Mart'ta İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 41'i yakalanmıştı.

Muhabir: Ali Cevahir Aktürk

Anahtar Kelimeler:
24 Tutuklama41 GözaltıKaynak HoldingOperasyonTürkiye
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