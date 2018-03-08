İstanbul'da özel halk otobüsleri yarın çalışmayacak

İSTANBUL(AA) - İstanbul'da bir grup özel halk otobüsü işletmecisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında düzenledikleri eylemde taleplerini dile getirdi.

15 Temmuz Şehitler Makamı önünde toplanan işletmeciler adına Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin tarafından basın açıklaması yapıldı.

"Özel halk otobüsü işletmecileri iflas aşamasına gelmiştir"

Projesi'nin çıkmaz içinde olduğunu savunan Çetin, "Özel halk otobüsü işletmecileri, belediyeden alınan ücretlerin, taşıma ve yakıt masraflarının çok altında kalması nedeniyle iflas aşamasına gelmiştir." dedi.

Çetin, 2016 yılında 257 milyon yolcu taşıyan yaklaşık 930 erguvan otobüsü işletmecisinin, her ay otobüs başına 15 bin lira zarar ettiğini öne sürdü.

"Yarın sefere çıkamayacağımızdan dolayı özür dileriz"

İşletmecilerin sorunlarının acilen çözülmesini talep eden Çetin, "Mevcut koşullarda ilerleyen günlerde araçlarımızı sefere çıkaramayacak durumda kaldığımızdan geçici olarak izinli sayılmamız ve gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. Yarın sefere çıkamayacağımızdan dolayı İstanbullu hemşehrilerimizden özür dileriz." diye konuştu.

Muhabir: Zafer Arslan