Köln Camii kapılarını ibadete açtı

YAŞAR KAÇMAZ
ALMANYA
7 Kasım 2009 tarihinde temelleri atılan ve bugüne kadar büyük bir mücadele örneği gösterilerek bitiminde sona yaklaşılan DİTİB Köln Merkez Camii, kubbeli ibadet alanını kullanıma açarak müslümanlara büyük bir sevinç yaşattı.
DİTİB Türk-İslam Birliği, geçtiğimiz Cuma günü caminin kubbeli ibadet alanını ilk kez kullanıma açarak tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadı.
MİMARİ YAPISIYLA BÜYÜLEDİ
İnşaatının büyük kısmı bittiği gözlenen Köln Camii, gerek ibadet edilen cami bölümünün iç dizaynı gerekse de caminin mimari yapısı ile namaz kılanları adeta büyüledi.
Büyük bir manevi atmosfer içerisinde binden fazla kişinin yeni hizmete açılan camide ilk Cuma namazını eda etmesi haklı gururun sevinci olarak emeği geçenlerin yüzlerine yansıdı.
AŞIKOĞLU VAAZ VERDİ
Cuma namazı öncesinde cemaata hitap eden DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, camilerin müslümanların hayatındaki yeri ve önemine değindi. Aşıkoğlu, ayeti kerimelerde anlatıldığı şekliyle Allah’a ve ahirete inananların camileri nasıl inşa ettiklerini anlattı.
Konunun detaylarına giren Prof. Dr. Aşıkoğlu, müminlerin vasıfları üzerinde durarak camileri imar etmenin yanında Allah’a ve ahirete iman ile namaz, oruç ve zekat gibi ibadetleri yerine getirmenin Müslüman olmanın ana temelleri olduğunu vurguladı.
Ramazan’ın güzelliklerine de dikkat çeken Aşıkoğlu, bu ayda yoksulların ve muhtaçların gözetilmesine ve iftar sofralarında komşular, akrabalar ve muhtaçlarla buluşmanın öneminine de değindi. Vaazının sonunda Aşıkoğlu, caminin yapımına maddi ve manevi olarak destek olan herkese teşekkür etmeyi de unutmadı.
KÖLN‘DEN DÜNYAYA MESAJ
DİTİB Başkan Yardımcısı Suat Okuyan ise irad ettiği hutbesinde özellikle Almanya’daki camilerin önemine değinerek şunları dile getirdi: “Bu camimiz aynı zamanda başta Almanya ve Avrupa olmak üzere bütün dünyaya İslam’ın şefkat ve merhamet mesajlarını dile getiren bir fonksiyon icra edecektir. Tüm insanlığın barış, esenlik ve kardeşliğine zemin hazırlayacak gayretleri daima temsil ediyor olacaktır.”