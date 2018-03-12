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Köpeğin saldırdığı İngiliz çocuğu Afrinli gibi gösterdiler

Terör örgütü PYD/PKK yanlıları, Zeytin Dalı Harekatı üzerinden kara propaganda yapmak için İngiltere'de köpek saldırısı nedeniyle yüzü parçalanan çocuğun fotoğrafını kullandı.

Köpeğin saldırdığı İngiliz çocuğu Afrinli gibi gösterdiler

Terör örgütü PYD/PKK yanlıları, Zeytin Dalı Harekatı üzerinden kara propaganda yapmak için İngiltere'de köpek saldırısı nedeniyle yüzü parçalanan çocuğun fotoğrafını kullandı.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:42
Köpeğin saldırdığı İngiliz çocuğu Afrinli gibi gösterdiler

ANKARA (AA) - Terör örgütü PYD/PKK yanlıları, sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için farklı yer ve zamanlarda çekilmiş 3 çocuk fotoğrafından kolaj yaparak Afrin yalanlarını tek bir kareye sığdırmaya çalıştı.

"Afrin'de soykırım yapılıyor" yalanıyla paylaşılan ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan kolajda, üstte yer alan koşan çocuk fotoğrafına montaj yapıldığı tespit edildi.

Afrin'de AFP tarafından çekilen fotoğrafın arka planına, bir patlamaya ait başka bir görüntü yerleştirilerek TSK'nın sivilleri ve çocukları vurduğu algısı yaratılmaya çalışıldı.

Kolajda sol altta yer alan çocuk fotoğraflarının ise Esed rejimi kuşatması altındaki Doğu Guta çekildiği belirlendi.

İngiliz çocuğu Afrinli gibi göstermeye çalıştılar

Terör örgütleri bu sefer, dünyanın çeşitli yerlerinde çekilmiş patlama ve savaş görüntülerinin yanı sıra bir İngiliz gazetesinin haberindeki görsel üzerinden de manipülasyon yapmak istedi.

Kolajın sağ altında yer alan kanlar içindeki çocuk fotoğrafının, 16 Haziran 2015'te İngiltere'de köpek saldırısına uğrayan 18 aylık bebeğe ait olduğu ortaya çıktı.

The Sun gazetesindeki "Kızgın köpeğin saldırısına uğrayan bebeğe 240'tan fazla dikiş atılacak" başlıklı haberde, annesinin arkadaşının köpeği tarafından saldırıya uğrayan 18 aylık Mayzee-Jo Gaspa'nın dramına yer verildi.

Haberde, köpeğin saldırısı yüzünden neredeyse burnunu kaybedecek olan bebeğin, yüzüne 240'tan fazla dikiş atıldığı belirtildi.

Gaspa'nın annesi olayı "Kızım mutfakta yanımda duruyordu, köpek bir anda burnunu ısırdı ve parçalamaya çalıştı. Ne yapacağımı bilemedim, çığlık atmaya başladım." ifadeleriyle anlatırken, kızını, ancak köpeğin ağzını zorla açarak kurtarabildiğini aktardı.

Muhabir: Fatma Esma Arslan

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Dünya
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