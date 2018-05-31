Lavrov Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov’un, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da Kim tarafından kabul edildiği belirtildi.

Görüşmede, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70’inci yılında iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı kaydedilirken, tarafların, Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Kuzey Kore lideri ile Rusya arasındaki ilk resmi toplantı olan görüşmede, Lavrov, Kim'i Rusya’ya davet etti.

Pyongyang yönetimi, bir süre önce aldığı kararla, ülkenin nükleer füze programını durdurma ve bir nükleer tesisi kapatma kararı almıştı. Karar nedeniyle Kuzey Kore ile ABD ilişkileri normalleşme sürecine girerken, ABD Başkanı Donald Trump 12 Haziran'da Kim ile Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmaktan vazgeçmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan ise Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Lavrov, Pyongyang’da mevkidaşı ile görüştü

Rus Ria haber ajansına göre, Lavrov Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüştü. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lavrov, Kuzey Kore ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore ve ABD arasındaki görüşmelere karışmanın hakları olmadığını ancak bütün tarafların çıkarlarını karşılayan anlaşmaları da desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, “Elbette, Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak somut anlaşmalara destek vermeye hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.

Moskova’nın Washington ile Pyongyang arasında olduğu gibi Pyongyang ve Seul arasındaki iletişimden de memnun olduğunu kaydeden Lavrov, müzakerelerin başarılı olmasını diledi.

Kore yarımadasındaki nükleer sorunun çok bileşenli olduğunu ve aceleden kaçınılması gerektiğini ifade eden Lavrov, çözümünün zaman alacağına işaret etti.

Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların kaldırılmadığı sürece nükleer program sorununun çözülemeyeceğini savunan Lavrov, kısıtlayıcı önlemleri kaldırma sürecinin müzakere meselesi olduğunu bildirdi.

Lavrov, “Tek oturumda nükleer silahlardan arındırma hususunda çözüm bulmak mümkün değildir. Belli kademeler olmalıdır.” diye konuştu.

Muhabir: Emre Gürkan Abay, Ali Cura