Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
100652
ALTIN
188.821
DOLAR
4.5315
STERLİN
6.0125
EURO
5.2826
Ramos'a karşı imza kampanyasına binlerce taraftar katıldı
Ramos'a karşı imza kampanyasına binlerce...
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
Mustafa Er Bursaspor'un Futbol Direktörü oldu
Mustafa Er Bursaspor'un Futbol Direktörü...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teknik direktör açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teknik...
Eski Galatasaraylı futbolcu La Liga'da teknik direktör oldu
Eski Galatasaraylı futbolcu La Liga'da...

Lavrov Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini ve Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeleri değerlendirdi.

Lavrov Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini ve Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeleri değerlendirdi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:30
Lavrov Kuzey Kore lideri Kim ile görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov’un, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da Kim tarafından kabul edildiği belirtildi.

Görüşmede, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 70’inci yılında iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı kaydedilirken, tarafların, Kore Yarımadası etrafında şekillenen son gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Kuzey Kore lideri ile Rusya arasındaki ilk resmi toplantı olan görüşmede, Lavrov, Kim'i Rusya’ya davet etti.

Pyongyang yönetimi, bir süre önce aldığı kararla, ülkenin nükleer füze programını durdurma ve bir nükleer tesisi kapatma kararı almıştı. Karar nedeniyle Kuzey Kore ile ABD ilişkileri normalleşme sürecine girerken, ABD Başkanı Donald Trump 12 Haziran'da Kim ile Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmaktan vazgeçmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan ise Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Lavrov, Pyongyang’da mevkidaşı ile görüştü

Rus Ria haber ajansına göre, Lavrov Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüştü. Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Lavrov, Kuzey Kore ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore ve ABD arasındaki görüşmelere karışmanın hakları olmadığını ancak bütün tarafların çıkarlarını karşılayan anlaşmaları da desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Lavrov, “Elbette, Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak somut anlaşmalara destek vermeye hazır olacağız.” ifadelerini kullandı.

Moskova’nın Washington ile Pyongyang arasında olduğu gibi Pyongyang ve Seul arasındaki iletişimden de memnun olduğunu kaydeden Lavrov, müzakerelerin başarılı olmasını diledi.

Kore yarımadasındaki nükleer sorunun çok bileşenli olduğunu ve aceleden kaçınılması gerektiğini ifade eden Lavrov, çözümünün zaman alacağına işaret etti.

Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların kaldırılmadığı sürece nükleer program sorununun çözülemeyeceğini savunan Lavrov, kısıtlayıcı önlemleri kaldırma sürecinin müzakere meselesi olduğunu bildirdi.

Lavrov, “Tek oturumda nükleer silahlardan arındırma hususunda çözüm bulmak mümkün değildir. Belli kademeler olmalıdır.” diye konuştu.

Muhabir: Emre Gürkan Abay, Ali Cura

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Türkiye katma değeri yüksek ürün üretmeye yönelmeli
Kılıçdaroğlu: Türkiye katma değeri yüksek ürün üretmeye yönelmeli
Oy pusulaları basına gösterildi
Oy pusulaları basına gösterildi
AYM'den CHP'nin seçim ittifakı yasası başvurusuna ret
AYM'den CHP'nin seçim ittifakı yasası başvurusuna ret
Esed'den YPG/PKK'ya karşı güç kullanma sinyali
Esed'den YPG/PKK'ya karşı güç kullanma sinyali
5,5 milyon kişi Afrika’ya göç etti
5,5 milyon kişi Afrika’ya göç etti
Başbakan Yıldırım: Cumhur İttifakı işareti sadece milletten alır
Başbakan Yıldırım: Cumhur İttifakı işareti sadece milletten alır
Doğu Anadolu'da üç kentte kuvvetli yağış uyarısı
Doğu Anadolu'da üç kentte kuvvetli yağış uyarısı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: İlkemiz yurtta barış, dünyada barış
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce: İlkemiz yurtta barış, dünyada barış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim