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Macron, Paris'te Szydlo ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "(Polonya'da yargı alanında getirilen reform hakkında) Fransa'nın AB üyesi bir ülkede yapılan bir reform hakkında söz söyleme hakkı yoktur." dedi.

Macron, Paris'te Szydlo ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "(Polonya'da yargı alanında getirilen reform hakkında) Fransa'nın AB üyesi bir ülkede yapılan bir reform hakkında söz söyleme hakkı yoktur." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 18:45
Macron, Paris'te Szydlo ile görüştü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya'da yargı alanında yapılan reformlara ilişkin, Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkede yapılan reform hakkında söz söyleme hakkı olmadığını belirtti.

Macron ve Polonya Başbakanı Beata Szydlo, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Fransa ile Polonya arasında tarihi ve yakın ilişkilerin olduğunu ifade eden Macron, Polonya'da yargı alanında gerçekleştirilen reformlar hakkında, "Fransa'nın AB üyesi bir ülkede yapılan bir reform hakkında söz söyleme hakkı yoktur. Szydlo'ya AB Komisyonu ile yapıcı ilişkilerini devam ettirmesi tavsiyesinde bulundum." açıklamasında bulundu.

İki ülke arasında eğitim alanında ikili anlaşmaların ve çalışmaların yapılacağına değinen Macron, Polonya'nın başkent Paris'te 12 Aralık'ta düzenlenecek İklim Zirvesine katılacak olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Macron, Polonya'nın birkaç gün önce AB üyelerinin savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliğine (PESCO) dahil olmasından dolayı Polonya'ya teşekkür ettiğini ifade etti.

Bütün reformlar demokrasi ve özgürlük ilkelerine uygundur"

Szydlo ise Macron ile AB Komisyonu ve Polonya arasındaki ilişkileri ele aldıklarını belirterek, "(AB ve Polonya'da yargı alanında yapılan reformlar) Bütün reformlar demokrasi, özgürlük, egemenlik ve dayanışma ilkelerine uygundur." diye konuştu.

Szydlo, Polonya'nın AB ile reformlar konusunda yapıcı bir ilişki kurmaya hazır olduğunu belirterek, AB'nin Fransa ve Polonya olmadan reform gerçekleştiremeyeceğini savundu.

AB içerisinde çalışmak üzere bir başka ülkeye gönderilen kişiler konusunda Fransa ile Polonya arasında fikir ayrılığı olduğunu kaydeden Szydlo, bu konuda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Muhabir: Yusuf Özcan

Anahtar Kelimeler:
ABDünyaFransaMacronPolonyaSzydlo
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